NOI, trama e anticipazioni della quarta puntata

Domenica 27 marzo, in prima serata su Rai 1, quarto appuntamento con la fiction Noi. Ecco anticipazioni e trama della quarta puntata, divisa in due episodi:

Leggi anche: Incantesimo, Vivere, Centovetrine: intervista a Valentina Tomada

La baita – Daniele ha scoperto che la madre adottiva sapeva chi fosse il suo vero padre ma ha fatto in modo di tenerlo lontano da lui. A quel punto Daniele non riuscirà a perdonare Rebecca, nella quale aveva sempre creduto senza minimamente pensare che potesse avere dei segreti familiari grandi come questo.

La casa – Nei primi anni Ottanta, i Peirò scoprono di aspettare tre gemelli e di conseguenza cercano una casa più grande. Eppure Rebecca – se ricordate – sembrava fino a poco tempo prima non intenzionata ad avere figli e quindi sarà interessante scoprire la sua reazione…