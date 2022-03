NOI fiction: cast, trama, anticipazioni. Da domenica 6 marzo su Rai 1

Anticipazioni fiction NOI, nuova serie tv su Rai 1

Dire che il debutto di Noi, adattamento italiano del cult mondiale This Is Us, è tra i più attesi della stagione sarebbe un eufemismo. Da quando il progetto è stato annunciato lo scorso anno, i fan della serie originale sono impazienti di assistere alla versione italiana di questo emozionante dramma familiare creato da Dan Folgeman, che si basa su storie interconnesse su più archi temporali. Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla famiglia Peirò, il cui debutto è fissato per domenica 6 marzo in prima serata su Rai1? A seguire tutte le anticipazioni della fiction con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Leggi anche: Fosca Innocenti, Giorgia Trasselli a Tv Soap: “Bice vuole un bene immenso a Fosca, la protegge da quelli che considera dei veri e propri pericoli”

Al centro delle vicende narrate in Noi ci sono Pietro e Rebecca con i loro tre figli: Claudio, Caterina e Daniele. Partendo dagli anni Ottanta (quando i genitori hanno deciso di sposarsi e mettere su famiglia), la storia si dipana in un intenso ed emozionante viaggio lungo circa trent’anni per raccontare le vicende dei tre fratelli nel passato e nel presente e il vissuto dei loro genitori; attraverso il percorso dei cinque protagonisti, la serie – oltre a dimostrare come il passato influenzi in maniera netta il presente e anche il futuro – porta in scena i tanti cambiamenti che il nostro Paese ha vissuto e affrontato nel tempo.

Fiction NOI, versione italiana della serie tv THIS IS US

Noi promette di seguire fedelmente il concept originale, cambiando però alcuni elementi per rendere la narrazione più vicina al vissuto della famiglia italiana. Nei dodici episodi distribuiti in sei prime serate (rispetto ai 18 episodi della versione originale), la fiction si concentra sulle vicende personali della famiglia protagonista, le cui vite si intrecciano le une con le altre (senza evitare temi tristi o difficili e mostrandoci sempre come si possono affrontare e superare grazie all’appoggio e all’amore della famiglia); nel primo episodio ricorre il trentaquattresimo compleanno dei tre fratelli Peirò, ognuno dei quali decide di dare una svolta alla propria vita, mentre la loro madre Rebecca entra in travaglio ed è prossima a un parto trigemellare.

Nel cast della serie, diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, accanto a Lino Guanciale e Aurora Ruffino ci sono tanti altri attori tra cui Francesca Agostini (Sofia, il grande amore di Claudio, Timothy Martin (Mimmo, padre naturale di Daniele) e Massimo Wertmuller (il ginecologo che fa nascere i tre figli). E ancora: Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano.

Insomma, se siete fan di This is Us e siete curiosi di conoscere anche i “cugini italiani” dei Pearson, potete farlo da domenica alle 21.30 su Rai 1 quando questa semplice ma straordinaria famiglia aprirà le porte della loro casa, ma soprattutto quella della loro entusiasmante vita.