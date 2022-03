NOI, trama e anticipazioni della prima puntata

Domenica 6 marzo, in prima serata su Rai 1, inizia l’attesissima fiction Noi, versione italiana del serial tv This is us. Ecco anticipazioni e trama della prima puntata, divisa in due episodi:

Fiction NOI, trama episodio 1 intitolato “Il gioco della vita”

Siamo nella Torino degli anni ‘80. Pietro e Rebecca, giovane coppia in attesa del parto, attendono tre gemelli e proprio il giorno del compleanno di lui si rompono le acque tanto da dover correre in ospedale. Il parto presenta delle complicazioni, ma Pietro non vuole sentire ragioni essendo certo che andrà tutto bene.

Lo stesso giorno è il compleanno di Cate, Claudio e Daniele. I fratelli Claudio e Cate, molto legati tra di loro, vivono a Roma e hanno delle questioni da risolvere: il problema di lei è il peso, quello di lui è che non sopporta il lavoro che fa. Cate, incitata dal fratello, va per la prima volta all’Associazione Mangiatori Compulsivi e lì conosce il simpatico Teo, che come lei cerca un sostegno. Claudio invece, nonostante sia un attore molto noto con il personaggio del Maestro Rocco, decide di mollare tutto per insoddisfazione e di trasferirsi a Milano per provare con il teatro.

A Milano Daniele, un ragazzo di colore bello, elegante e con una famiglia unita, sta cercando il padre biologico e lo trova proprio nel giorno del suo compleanno; dopo un’iniziale sbandamento, decide di portarlo a casa sua e presentarlo alla moglie e alle figlie.

Pietro e Rebecca hanno dato alla luce due gemelli, ma il terzo bambino non ce l’ha fatta. Nella nursery, accanto ai due bimbi appena nati, c’è un terzo neonato di colore che un tenente ha visto davanti all’ingresso della sua caserma e ha portato in ospedale…

Fiction NOI, trama episodio 2 intitolato “I fantastici 3”

Nel passato, i primi giorni con i tre bambini rappresentano una sfida per Pietro e Rebecca (Daniele non si attacca al seno e tutti e tre dormono in ore diverse). Sono entrambi provati dalla gestione dei piccoli, ma – mentre Rebecca si innervosisce per qualunque cosa – Pietro cerca di essere calmo, anche se le incomprensioni tra i due sono ormai molto frequenti.

Rebecca decide di andare a cercare il padre biologico di Daniele, temendo che l’uomo prima o poi si palesi. E quando Daniele le dice di aver trovato Mimmo, che intanto ha familiarizzato molto con le bambine, lei sembra molto scossa e vuole parlargli privatamente.

A Roma Teo e Cate appaiono sempre più vicini, ma il rapporto simbiotico di Cate con Claudio inizia a interferire. Claudio ha una fidanzata che gli sta distruggendo casa e si rivolge a Cate rovinandole un momento molto speciale, se non addirittura la storia, con Teo. Claudio a quel punto decide di mettersi in macchina e partire da solo per Milano.

Nel passato Rebecca, più serena dopo l’incontro con Mimmo, riesce finalmente a far attaccare Daniele al suo seno. Nel presente, le figlie di Daniele sono in fibrillazione perché ha appena squillato il citofono. Sono i nonni, ma non vedremo Rebecca e Pietro perché la vita è imprevedibile…