Don Matteo 14: cast e trama della fiction con Raoul Bova

Il gran giorno è arrivato! Oggi, giovedì 17 ottobre 2024, il pubblico potrà nuovamente seguire le avventure di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, nella tanto attesa 14° stagione di Don Matteo su Rai 1. Questa edizione si preannuncia ricca di sorprese, addii e nuovi volti, con dieci episodi imperdibili diretti da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario.

La nuova stagione riparte esattamente dal punto in cui eravamo: si celebra un doppio matrimonio, quello tra la capitana Anna Olivieri e il magistrato Marco Nardi, e quello tra il maresciallo Cecchini e la sua amata Elisa. Tuttavia, la cerimonia è segnata da una serie di contrattempi, tra cui un caso da risolvere che coinvolge nientemeno che Giulia Mezzanotte, la sorellastra di Don Massimo.

Giulia (Federica Sabatini) è frutto di una relazione extraconiugale del padre e il loro rapporto è sempre stato difficile, culminato in un tragico evento che ha portato a una separazione di anni. Fortunatamente, Natalina interviene come paciera, comunicando al parroco che la ragazza ha bisogno del suo aiuto e della sua presenza. Giulia, condannata a un periodo di lavori socialmente utili, troverà rifugio nella canonica, costringendo Don Massimo a intraprendere un cammino di perdono e riconciliazione con la sorella.

Dopo le nozze, Anna e Marco si trasferiscono a Roma per iniziare una nuova vita, lasciando Nino ed Elisa con un nuovo capitano e una nuova PM. Il capitano è Diego Martini (Eugenio Mastandrea), una ex “spia” dei Servizi Segreti, mentre la PM è Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger). Diego, un uomo rigoroso e apparentemente imperturbabile, ha scelto di trasferirsi a Spoleto per amore. Tuttavia la sua ex fidanzata, Vittoria, lo ha lasciato perché non riusciva a condividere nulla con lui. Ora, mentre Vittoria si prepara a sposare un uomo con cui ha trovato tutto ciò che Diego non le ha mai dato, il capitano si trova a Spoleto con l’intento di riconquistarla.

Inizialmente, il rapporto tra Diego e Cecchini è conflittuale, ma col tempo Diego si apre alla generosità del maresciallo e tra i due inizia a germogliare un’amicizia. Per supportare Cecchini, Giulia, che inizialmente considera Diego un nemico, sviluppa un’inaspettata empatia nei suoi confronti e decide di aiutarlo a riconquistare Vittoria, la quale inizia a notare i progressi di Diego con rinnovato interesse.

Nel frattempo, a casa Cecchini arriva Martina, la nipote di Nino e figlia del capitano Tommasi. Martina è una teenager ribelle e in conflitto con i genitori, ben lontana dalla dolce bambina che suo nonno ricordava. Nella canonica, intanto, fa il suo ingresso Bartolomeo, un bambino con sindrome di Down, che partecipa alle lezioni di catechismo di Don Massimo e porta una ventata di freschezza e gioia tra i protagonisti.

Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, si sente sempre più a suo agio nel ruolo del prete investigatore. In questa stagione, il personaggio si presenterà in una luce più rilassata, poiché il mistero sulla scomparsa di Don Matteo è finalmente risolto: il personaggio è partito per una missione in Africa, lasciando spazio appunto a Don Massimo. Tuttavia, la sua serenità sarà messa a dura prova da omicidi che richiederanno il suo intervento.

Questa nuova stagione non solo metterà in luce le dinamiche familiari tra Don Massimo e Giulia, ma permetterà anche di esplorare il lato più umano del personaggio. Raoul Bova spiega: “Il mio personaggio è molto amato dal pubblico perché è un prete tra la gente, con un approccio pratico e umano. È fallibile e commette errori come chiunque altro. La sua storia tocca temi profondi come il perdono e la possibilità di una seconda opportunità, rendendolo un personaggio davvero affascinante“.

Oltre al cast storico, la nuova stagione vedrà il ritorno di personaggi noti come Giulio Tommasi (Simone Montedoro), capitano dalla sesta alla decima stagione e guest nella dodicesima, e Martina Tommasi (Roberta Volponi), figlia che l’ex capitano ha avuto da Patrizia (Pamela Saino), ora adolescente.

Tra i nuovi volti, Federico Galante interpreta Egidio Spaccapietra, il nuovo compagno di Vittoria; Francesco Baffo è Bart Bonacina, un bambino che frequenta la canonica; Fabio Fulco veste i panni di Ivan Berlendis, un personaggio legato al passato di Federica; infine, Mario Coco interpreta Mario la Talpa, un nuovo carabiniere.

Con colpi di scena in arrivo e un mix di emozioni, la nuova stagione di “Don Matteo” promette di mantenere viva l’attenzione del pubblico, confermando ancora una volta il suo posto nel cuore degli spettatori italiani. La produzione è affidata come sempre a Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. Seguici su Instagram.