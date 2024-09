Beautiful: Finn salva Steffy dalla pazza cugina Luna | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, John Finnegan libererà Steffy Forrester, prima che sua cugina Luna Nozawa possa sbarazzarsene definitivamente.

Ricordate? Vi avevamo lasciato con la figlia di Ridge alla mercé della ragazza, rivelatasi essere la vera responsabile delle morti avvenute a Il Giardino ad inizio estate. Luna, decisa a non permettere che Steffy intralciasse i suoi piani, l’aveva drogata e chiusa in una gabbia all’interno dell’appartamento che condivideva con la madre Poppy, prima di trasferirsi da Bill Spencer: un luogo perfetto, dato che l’appartamento si trova in una palazzina ormai sfollata (in quanto destinata alla demolizione).

Forse è per questo che Luna non ha fatto subito fuori l’ingombrante testimone come fatto con Tom Starr e il cameriere Paul “Hollys” Hollister. Se il primo, a quanto pare, era il vero padre di Luna, il secondo si era avvicinato troppo alla verità tramite il ritrovamento dello zaino dell’ex rockstar, al cui interno si trovavano le lettere che negli anni aveva scritto a Poppy e dalle quali si evinceva il fatto che la ragazza fosse sua figlia e non di Bill.

Certa di avere la situazione in mano, Luna ha dunque confessato a Steffy tutte le proprie malefatte, rivelando dettagli del suo piano: a quanto pare la ragazza aveva da tempo scoperto la sua reale paternità e ciò è andato ad aggravare l’astio verso la madre Poppy, che le ha sempre dato una vita incerta, a causa dell’abuso di droghe e del continuo passaggio da un uomo all’altro.

Per questo Luna aveva fatto in modo di falsificare il test di paternità domestico che l’aveva dichiarata figlia di Bill, tra l’altro approfittando di un colpo di fortuna: l’intervento della zia Li Finnegan, da sempre contraria alla storia tra la sorella e Bill, per via dei precedenti della consanguinea.

Il fatto che in apparenza fosse stata la dottoressa ad eseguire il test lo aveva reso più credibile e nessuno aveva sul momento avanzato dei dubbi. Il piano di Luna, però, era poi cambiato, alla luce dell’indagine per gli omicidi commessi e l’insistenza di Katie Logan affinché Bill eseguisse un test di riprova. Così Luna ha deciso di incastrare la sua stessa madre facendola arrestare per i delitti e, sottopostasi a due test di paternità (stavolta ovviamente negativi), ha provato a fare delle avance all’editore, decisa a conquistarsi un uomo ricco e potente.

Durante la prigionia nella gabbia, Steffy ha inoltre appreso che Luna aveva fatto finta di essere drogata quando è finita a letto con Zende, dimostrando dunque di non tenere affatto ad R.J. Forrester, ma puntando semplicemente ad uno qualsiasi dei rampolli di casa Forrester.

Poco importa se, all’epoca, ci venne mostrato come Luna avesse immaginato proprio R.J. al posto di Zende o se, in seguito, apparve angosciata dalla questione, anche quando era da sola e non sarebbe stato necessario recitare una parte. Insomma, la svolta chiaramente è contraddittoria rispetto a quanto mostrato al pubblico, ma ogni riscrittura per gli autori è giustificata allo scopo del colpo di scena…

Negli episodi in onda negli USA, Finn sarà sempre più sospettoso della cugina, notando un comportamento davvero strano da parte della parente (per come la conosceva). Il medico, tra l’altro, si convincerà che alla moglie sia successo qualcosa: sebbene si fosse allontanata per un po’ al fine di digerire l’avvicinamento di Hope Logan al marito, mai avrebbe evitato di mettersi in contatto per avere notizie dei figli.

L’intuizione verrà a Finn quando ritroverà il cellulare di Steffy proprio a casa di Bill e, confrontatosi con la madre Li a riguardo, deciderà di verificare i propri dubbi su Luna. La stessa Li, infatti, per quanto non estimatrice di Poppy, è da sempre convinta che la sorella non sarebbe mai in grado di uccidere qualcuno.

Il duo Finnegan, stando agli spoiler, riuscirà a trovare Steffy per liberarla e, quanto a Luna, Li riuscirà a bloccare la nipote in modo da scagionare Poppy. Quest’ultima, ovviamente, sarà devastata dallo scoprire la verità sulla sua stessa figlia…

A quel punto, cosa ne sarà di Luna? La ragazza uscirà di scena o gli autori troveranno un modo per farla restare, magari trovando anche una giustificazione medica a questa sua deriva folle, così magari da riabilitarla? Seguici su Instagram.