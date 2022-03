Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 marzo 2022

Maja scopre il bacio avvenuto tra Shirin e Florian durante la festa e, dopo averci riflettuto, si rende conto di non volere più Shirin come amica.

Benni vorrebbe recarsi in Nuova Zelanda e chiede a Robert di ottenere delle referenze, ma – non avendo terminato del tutto la formazione – tali referenze non sarebbero comunque complete. A quel punto il giovane fa finta di accettare di portare a compimento il periodo di formazione ma in realtà prova a falsificare le referenze, venendo sorpreso da Alfons che poi dice tutto a Robert.

Selina rivela ad Alfons che suo marito è vivo e vegeto e si trova al Furstenhof.

Andrè desidera che Rosalie gli venda le quote della caffetteria, ma lei non è certa di volerlo fare…