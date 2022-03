Tempesta d’amore, anticipazioni dal 3 al 9 aprile 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 3 a sabato 9 aprile 2022

Cornelia scopre che Benni sta facendo un allenamento in mountain bike molto rischioso. Preoccupata, la donna si precipita a fermare il figlio, ma è troppo tardi…

Selina è sconvolta dal tentativo di ricatto di Christoph ai danni di Cornelius. A quel punto la donna chiude definitivamente i rapporti con Saalfeld e annuncia al marito di voler tornare insieme a lui. Mentre i due coniugi si baciano, però, a loro insaputa qualcuno li osserva…

Michael non solo decide di aiutare Rosalie al Café Liebling, ma riesce anche a far riconciliare la fidanzata con André!

Maja è al settimo cielo: il designer Marvin von Storchheimer è rimasto positivamente impressionato dai suoi cappelli. C’è però un problema: Marvin vuole vendere le sue creazioni a nome proprio! Mentre Hannes le consiglia di accettare l’accordo, Shirin è invece assolutamente contraria…

Dal momento che il dottor Kamml è scomparso nel nulla, il posto di primario è di nuovo vacante e Michael è ovviamente il candidato numero uno. Un’iniziativa politica di Rosalie, però, rischia di rovinare i piani del medico…

Maja capisce di non avere il diritto di mettersi tra Florian e Shirin e dà dunque a quest’ultima la sua benedizione. Poco dopo la Ceylan e Vogt si incontrano nel bosco e si avvicinano come mai prima…

Dopo l’incidente di Benni in mountain bike, Cornelia porta il figlio in ospedale e accusa Robert di aver messo in pericolo il ragazzo. Quest’ultimo, però, difende Saalfeld e si prende per una volta le proprie responsabilità.

Rosalie è sempre più sotto pressione a causa del suo lavoro in politica e chiede a Michael dei sonniferi per poter riposare. Il medico, però, rifiuta! E così, dopo l’ennesima notte insonne, la Engel cerca di sottrarre i farmaci dalla borsa del fidanzato…

Ariane resta sconvolta nel vedere Selina baciare “Lars”: non è infatti nello stile della von Thalheim gettarsi tra le braccia di un altro uomo subito dopo la fine di una relazione. E così, complice anche la preoccupazione di Erik, la Kalenberg decide di indagare…

Senza dire nulla a Maja, Hannes fa in modo che quest’ultima possa vendere al Fürstenhof i cappelli da lei creati. La von Thalheim è al settimo cielo, ma poi assiste ad una conversazione riservata tra il fidanzato e Erik…

Dopo aver sorpreso Rosalie a rubare i sonniferi, Michael inizia a temere che la fidanzata possa diventare dipendente dai farmaci. Lei, però, ritiene la sua reazione ingiustificata e si fa prescrivere i medicinali da un altro medico.

Cornelius scopre che esiste una potenziale testimone in grado di provare la sua innocenza. Al settimo cielo, l’uomo inizia a sognare un futuro felice insieme a Selina e questa prospettiva manda invece su tutte le furie Christoph. E così l’albergatore inizia a pensare di smascherare il rivale…

All’ultimo secondo Shirin capisce che la sua amicizia con Maja è più importante dei sentimenti che prova per Florian e respinge dunque quest’ultimo.

Alfons invita Rosalie ad avere comprensione per le paure di Michael e le dona un medicinale omeopatico per aiutarla a dormire. Effettivamente la Engel riesce a riposare, ma l’indomani si sveglia con una terribile notizia…