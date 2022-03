Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: incidente per BENNI

Ogni madre cerca di tenere i propri figli al sicuro. Un’impresa spesso impossibile, specialmente quando i figli in questione sono degli adolescenti ribelli! Ne sa qualcosa Cornelia Holle (Deborah Müller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a vivere un vero e proprio incubo… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Benni vuole lasciare il Fürstenhof

Da quando Benni (Florian Burgkart) è improvvisamente comparso al Fürstenhof, la vita di Cornelia è stata stravolta. Dopo anni di rapporti praticamente inesistenti col figlio, la Holle ha infatti finalmente avuto l’occasione per riavvicinarsi al ragazzo e ricucire il loro legame. Una sfida che alla fine è riuscita a vincere!

Nonostante l’iniziale riluttanza, Benni ha infatti con il tempo deciso di concedere una seconda chance alla madre, a cui si è notevolmente riavvicinato. Proprio quando Cornelia pensava di aver finalmente ritrovato il figlio, però, farà una scoperta dolorosa: il ragazzo se ne vuole andare!

Come vi abbiamo anticipato, Benni non ha in realtà mai abbandonato il sogno di trasferirsi in Nuova Zelanda e chiederà a Robert (Lorenzo Patané) una lettera di referenze. Saalfeld, però, rifiuterà e a quel punto il ragazzino penserà bene di risolvere a modo suo il problema…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Benni ha un incidente

Nonostante abbia promesso a Robert di onorare il suo tirocinio trimestrale al Fürstenhof, Benni sarà infatti determinato a partire il prima possibile e proverà a falsificare la lettera di referenze! Purtroppo per lui, però, Alfons (Sepp Schauer) lo coglierà in flagrante e si vedrà ovviamente costretto ad informare Saalfeld, che a sua volta racconterà tutto a Cornelia.

Per la Holle si tratterà di una doppia delusione: non solo il figlio vuole partire proprio ora che si sono ritrovati, ma ha anche cercato di commettere un crimine tradendo la fiducia di Robert. Le brutte sorprese non sono però finite…

Poco dopo un incontro chiarificatore con Robert, Benni si avventurerà in un’escursione in mountain bike “acrobatico” con Max (Stefan Hartmann). Peccato che, a differenza di quest’ultimo, il giovane Holle non sia affatto un professionista. Il risultato? Benni avrà un grave incidente proprio davanti agli occhi di una disperata Cornelia. E sarà proprio quest’ultima a portare il figlio d’urgenza in ospedale. Il nostro Benni si salverà?