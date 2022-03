TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 6 al 12 marzo 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 6 a sabato 12 marzo 2022

Dopo la scomparsa del dottor Kamml e le pressioni di Selina, Christoph è sempre più in difficoltà. Nella speranza di ottenere la comprensione dell’ex fidanzata, Saalfeld le ribadisce di essere certo che Ariane la avvelenò alcuni mesi prima.

Dopo il loro bacio, Maja e Hannes trascorrono una bella serata e finiscono per addormentarsi insieme. L’indomani la ragazza ha un doloroso incontro con Florian, ma decide comunque di dare una chance a Hannes.

Max vuole che il maialino Chantal diventi la mascotte della squadra di calcio di Bichlheim!

Grazie a Cornelia e Benni, Werner scopre il tentativo di truffa di Marita Maricelli. Benché inizialmente furioso con la donna, alla fine l’albergatore si riappacifica con lei e le regala persino il soggiorno in hotel!

Michael torna da un breve soggiorno in Italia dalla figlia Debbie e rivela a Rosalie che Jacob gli ha chiesto di consegnare a Robert i documenti per il divorzio da Eva…

Selina affronta Ariane riguardo al suo presunto avvelenamento: la Kalenberg ovviamente nega tutto, ma l’amica non le crede e decide di seguirla…

Maja si gode la sua felicità con Hannes, finendo per venire sorpresa da Florian mentre bacia il giovane Fröhlich. A quel punto la ragazza spiega al suo ex di aver deciso di concedere a Hannes una chance…

Selina è scioccata dalla scoperta che Ariane voleva davvero avvelenarla e, nonostante i tentativi della Kalenberg di giustificarsi, chiude definitivamente la loro amicizia.

Max dà ad André un’idea per risolvere la disputa del campo di calcio: se Rosalie dà il nome di André al campo, lui potrebbe cederne la proprietà gratuitamente. Quando la Engel sente la proposta, ne è entusiasta!

Robert è a pezzi dopo aver ricevuto le carte del divorzio da Eva. Cornelia e Werner provano a stargli accanto in questo momento difficile.

Dopo la rottura tra Selina e Ariane, Christoph spera che l’ex fidanzata sia disposta a perdonarlo. Con suo grande disappunto, però, lei gli annuncia di voler andare in Inghilterra con Cornelius!

Florian invita Shirin a cena in cambio del suo aiuto con una telecamera per l’osservazione della fauna selvatica. Divisa tra i suoi sentimenti per Florian e la lealtà verso Maja, la Ceylan alla fine accetta e i due passano una bella serata insieme. Quando poco più tardi Florian si appisola davanti ad un film, Shirin non può più trattenere i propri sentimenti…

Mentre Rosalie, Werner, André e Michael festeggiano il successo del progetto del campo da calcio, la Engel riceve continui messaggi sul cellulare. Alla fine Michael è costretto a toglierle il telefono di mano e a ricordarle di prendersi una pausa.

Hannes nota subito che Lars Sternberg ha qualcosa di familiare e ne parla con Maja. A quel punto quest’ultima gli rivela che il misterioso Lars altri non è che suo padre! Il giovane Fröhlich promette alla ragazza il suo pieno appoggio e le fa anche una rivelazione inaspettata…

Vanessa e Max pianificano una trascorrere serata tranquilla, ma Benni mette i bastoni tra le ruote alla coppia…