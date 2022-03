Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: brutto colpo per MICHAEL

Quando Rosalie Engel (Natalie Alison) ha deciso di lanciarsi in politica, ha potuto contare sul sostegno del fidanzato: Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il medico pagherà un prezzo altissimo a causa delle scelte della sua amata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael sostiene Rosalie

L’ingresso in politica di Rosalie è stato tanto sorprendente quanto difficile. Oltre che con la rivalità di Christoph (Dieter Bach), la donna ha infatti a lungo dovuto fare i conti con lo scetticismo di chi le stava intorno, amici inclusi. Una persona, però, ha sempre creduto in lei: Michael!

Positivamente stupito dalle capacità della fidanzata (oltre che dalla sua determinazione), il medico ha infatti appoggiato quest’ultima sia durante tutta la campagna elettorale sia dopo le elezioni, cercando di sostenerla e incoraggiarla in ogni momento.

E così, quando Rosalie si troverà da sola a gestire il Cafè Liebling dopo un diverbio con André (Joachim Lätsch), Michael non esiterà a munirsi di grembiule e guanti per servire dietro al bancone del bar-pasticceria. Ben presto, però, il medico riceverà un duro colpo a causa della sua amata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael vuole diventare primario

Come certamente ricorderete, alcune settimane fa Michael fu ad un passo dal venire nominato primario: un ruolo meritatissimo per un medico come lui che ha dalla sua parte anni di esperienza, nonché la stima di pazienti e colleghi. Proprio quando le cose sembravano essere fatte, però, Niederbühl si è visto soffiare il posto dal dottor Kamml (Ralph Komorr), neurologo di grande fama ma corrotto.

Come sappiamo, fu infatti proprio Kamml ad aiutare Christoph a far credere ad Ariane (Viola Wedekind) di avere un tumore al cervello. Un intrigo che è costato caro al medico!

Quando la verità è venuta fuori, Kamml è stato infatti costretto a fuggire per non rischiare di venire incriminato. In questo modo, però, il posto di primario è rimasto vacante…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Michael perde il posto da primario

Dopo aver a lungo atteso il ritorno di Kamml, l’ospedale deciderà dunque di nominare un nuovo primario e questa volta nulla sembrerà più poter ostacolare Michael… o almeno così crederà lui! Con suo grande sconcerto, Niederbühl scoprirà infatti che ancora una volta gli è stato preferito un altro candidato. E la cosa più sorprendente è che la colpa sarà (indirettamente) di Rosalie!

Come sappiamo, uno dei punti principali del programma elettorale della Engel è la parità tra generi. Ebbene, sarà proprio per rispettare le direttive sulla cosiddetta “quota rosa” che l’ospedale deciderà di assumere una donna come primario, distruggendo così ancora una volta i sogni di Michael. Come reagirà il medico?