Un posto al sole, anticipazioni 23 marzo: Niko a Manuela, “smettila di provocarmi!”

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 23 marzo 2022

Mercoledì 23 marzo 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ordine perentorio, una ragazza sempre più in difficoltà e una romantica decisione…

Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: Bianca alla deriva, imbratta il muro della scuola e poi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Sempre più vulnerabile per via della cocaina e per le conseguenti tensioni con Nunzio, Chiara è sempre più il bersaglio delle losche trame di Lara e Ferri.

Per mettere a tacere le ansie di Susanna, Niko ordina a Manuela di non provocarlo più.

Speranza, romanticamente intenzionata a risollevare il morale di Samuel, chiede aiuto alla zia Mariella per organizzare una serata davvero speciale.