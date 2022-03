Un posto al sole, anticipazioni 30 marzo: buon viaggio Patrizio!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 30 marzo 2022

Mercoledì 30 marzo 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una bimba spaventata, una “forte vicinanza” e un’attesa partenza!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Timorosa riguardo all’eventualità che la professoressa possa averla riconosciuta mentre era intenta a sporcare il muro della scuola, Bianca (Sofia Piccirillo) si chiude sempre più e finisce per far nascere dei sospetti in Franco (Peppe Zarbo).

Rossella (Giorgia Gianetiempo) assiste a un momento di forte vicinanza professionale tra Riccardo (Mauro Racanati) e Virginia (Desiree Noferini).

Giunge il giorno della partenza di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) per la Spagna. La nuova avventura all’estero del ragazzo mette ancora più in evidenza la distanza tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli).