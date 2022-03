Un posto al sole: dove andrà a stare Michele Saviani? Anticipazioni

Anticipazioni Un posto al sole: il ritorno “consapevole” di Michele Saviani

Nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana assisteremo al ritorno a Napoli di Michele Saviani, lo storico personaggio interpretato da Alberto Rossi. Il giornalista ha infatti concluso il contratto a termine che lo tratteneva a Milano e ha deciso di tornare nella sua città. Cosa succederà adesso?

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 25 marzo: Bianca, è solo l’inizio…

Intanto sarà interessante capire le modalità con cui avverrà il rientro a Upas da parte di Michele. “Stranamente”, le anticipazioni fanno quasi coincidere questo ritorno con una cena a casa Del Bue in cui – sia pure contro il volere di Guido (Germano Bellavia) – Mariella (Antonella Prisco) avrà invitato Silvia (Luisa Amatucci) insieme al suo nuovo amore Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi). Non c’è alcuno spoiler che certifichi che Saviani giungerà proprio in tale circostanza, ma le trame indicano che comunque l’uomo a breve “scoprirà quanto Giancarlo ormai faccia sempre più parte della quotidianità di Silvia“…

Un posto al sole spoiler: Michele soggiornerà nel B&B di Serena

Neanche a dirlo, il fatto che Michele sia di nuovo a Napoli non farà fare i salti di gioia a Giancarlo, ma – da quello che si è capito – almeno per ora non ci sarà una volontà di riavvicinamento tra Saviani e Silvia, entrambi consapevoli di come il loro matrimonio sia ormai terminato.

Ovviamente non possiamo sapere se nel lungo termine le cose cambieranno, ma quel che è certo è che Michele intenderà ripartire anche da un cambio logistico: in un’intervista rilasciata di recente al settimanale Telepiù, l’attore Alberto Rossi ha dichiarato che il suo personaggio non tornerà nella stessa casa della sua ex, ma temporaneamente andrà a stare nel B&B di Serena Cirillo (Miriam Candurro). E da lì in poi, il futuro è tutto da riscrivere!