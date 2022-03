Anticipazioni Un posto al sole: Rossella destinata ancora a soffrire?

A Un posto al sole, già da un po’ di tempo una delle vicende principali è il difficile amore nato tra Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo Crovi (Mauro Racanati), entrambi medici dell’ospedale. Un sentimento nato con i migliori presupposti, ma non sarebbe una soap se dopo i primi momenti non intervenissero elementi in grado di destabilizzare la situazione. E ovviamente, così è stato.

Nello specifico, l'”elemento” in questione è Virginia (Desiree Noferini), ancora sposata con Riccardo e decisa a non concedergli il divorzio. La donna, rea di aver tradito il marito con il fratello di lui, è pentita e sta facendo di tutto per riconquistare l’uomo, il quale però è ormai innamorato di Rossella e non intende sentire ragioni.

Un posto al sole spoiler: tra Riccardo e Virginia c’è vicinanza professionale

Nella sua ansia di rimettere a posto la situazione con il consorte, Virginia – che è un cardiologo – è peraltro riuscita a farsi trasferire all’ospedale di Napoli, imponendo la sua presenza a Riccardo (che in pratica si è trovato dall’oggi al domani a lavorare a stretto contatto proprio con colei che non vorrebbe mai vedere!).

In tutto questo, Rossella inizia a sentirsi decisamente a disagio: da una parte ama Riccardo ma dall’altra sente quasi di dover affrontare una continua competizione con Virginia, bella e molto sicura di sè. Come proseguirà la trama?

Nelle prossime puntate di Upas vedremo Riccardo che – come spesso succede – avrà battibecchi sul lavoro con Ornella Bruni (Marina Giulia Cavalli), ma soprattutto ci sarà presto un momento di vicinanza professionale tra lui e Virginia… e ciò non passerà inosservato agli occhi della povera Rossella!

In generale, e senza svelare troppo, vi anticipiamo che questa storyline è ben lontana dal lieto fine: molte cose accadranno in futuro e soprattutto ci attendiamo due novità che sicuramente avranno modo di scombinare i già labili equilibri tra Rossella e Riccardo. Aspettatevi sorprese… di cui vi parleremo al momento giusto!