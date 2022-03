Anticipazioni Un posto al sole: il ritorno di Clara Curcio (Imma Pirone)

Nel giro di poche settimane, Un posto al sole sta “restituendo” ai telespettatori tutta una serie di personaggi che, per un certo periodo, si sono visti poco o non si sono visti affatto. Nei giorni scorsi si sono riaffacciati in video Marina (Nina Soldano), Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Viola (Ilenia Lazzarin), mentre ora sarà il turno di Michele (Alberto Rossi), Angela (Claudia Ruffo) e poi Eugenio (Paolo Romano).

Ma c’è anche un altro personaggio che sta per tornare a bordo dopo diverse settimane in cui sembrava essersi eclissato…

Un posto al sole spoiler: Clara ha qualcosa di “non detto”?

Parliamo di Clara Curcio (Imma Pirone), l’ex compagna prima di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e poi di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Proprio con quest’ultimo, Clara ha avuto sino a tempi recenti una complicata storia d’amore, piuttosto contrastata anche a causa della differenza d’età, che si è conclusa qualche mese fa portando il giovane Giordano a voler tentare un’esperienza all’estero (stando alle trame, l’uscita di scena dovrebbe avvenire il 30 marzo).

Con il capolinea della relazione tra Clara e Patrizio, la storia della Curcio si è presa un attimo di pausa, che però ora sta per terminare. La ragazza, dunque, rientrerà in scena nella prima metà di aprile, ci saranno novità? Occhio, perché il ritorno di Clara partirà con “qualcosa di non detto”: Alberto – padre del bambino di Clara, Federico – scoprirà di cosa si tratta? Quel che è certo è che il Palladini potrebbe avere le sue ragioni per indispettirsi… e presto capiremo il perché!