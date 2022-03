Un posto al sole anticipazioni: Patrizio se ne va ma tornano Viola, Angela e Michele

Anticipazioni Un posto al sole: chi viene e chi va

I telespettatori di Un posto al sole, che quest’anno stanno assistendo a una stagione quanto mai “fluida” dal punto di vista del cast, vivranno ora alcune settimane all’insegna di ulteriori cambiamenti: andrà via un personaggio giovane ma comunque storico della soap, ma è anche vero che nel giro di poco tempo rivedremo alcuni volti molto amati.

Dopo Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti), all’inizio della prossima settimana rientrerà in scena Viola (Ilenia Lazzarin), insieme a tutta la sua famiglia. La Bruni junior inizierà la sua nuova permanenza a Upas occupandosi della crisi tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli), poi capiremo col tempo quali saranno le vicende in cui sarà coinvolta in prima persona.

Un posto al sole spoiler: ciao Patrizio!

A cavallo tra marzo e aprile sarà poi il turno del ritorno di Angela Poggi (Claudia Ruffo), che troverà a Napoli una situazione molto problematica. Presto capiremo infatti che la figlioletta Bianca (Sofia Piccirillo) è finita in una vicenda più grande di lei: Angela e Franco (Peppe Zarbo) riusciranno ad aiutarla?

Ma non finisce qui, perché a breve risentiremo parlare anche di Michele Saviani (Alberto Rossi), assente dalla soap da parecchi mesi. Neanche a dirlo, il giornalista dovrà rendersi conto che durante la sua assenza tante cose sono cambiate…

E veniamo a chi se ne va: dopo molti anni trascorsi sul set di Un posto al sole, l’attore Lorenzo Sarcinelli lascia almeno per ora il programma e dunque il suo Patrizio – come ampiamente annunciato – si trasferirà in Spagna. Così come è avvenuto nel caso di Vittorio Del Bue (Amato D’Auria), la narrazione ci ha preparato molto gradualmente a quest’uscita di scena e infatti ancora vediamo Patrizio mentre è intento ad assistere Silvia (Luisa Amatucci) nella non facile fase di transizione al Caffè Vulcano.

Entro fine mese, comunque, il figlio di Raffaele avrà sistemato tutte le pendenze in sospeso e potrà davvero iniziare la sua nuova vita all’estero! Sarà un arrivederci o un addio?