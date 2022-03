Trame Un posto al sole: anticipazioni su Viola, Bianca e Angela

A Un posto al sole, da qualche tempo stiamo assistendo a un vero e proprio “corto circuito” che riguarda Bianca Boschi (Sofia Piccirillo): la figlia di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) è sempre apparsa come una bimba decisa e combattiva, ma la lunga permanenza in Sicilia della madre ha fatto venire alla luce tutte le sue fragilità. E da qui è cominciata la “discesa agli inferi” del personaggio.

Leggi anche: Un posto al sole: Lorenzo Sarcinelli dà l’addio al suo Patrizio, il post su Instagram

La crisi in questione, peraltro, sta facendo sì che a livello narrativo Upas possa ora affrontare il tema delle pericolose web challenge che circolano sul web: Bianca ci è caduta in pieno e ora la vediamo fare cose molto lontane dal suo modo di essere, come ad esempio imbrattare il muro della scuola.

Un posto al sole spoiler: Angela riparte

Come stiamo per vedere, Franco comincerà ad avvicinarsi alla verità sulla figlia e le condizioni della ragazzina saranno oggetto di roventi discussioni tra il Boschi e Angela (di ritorno proprio negli attuali episodi di Upas).

Nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3 assisteremo comunque a una breve tregua in questa vicenda: Viola (Ilenia Lazzarin) accetterà una supplenza nella classe di Bianca e quindi diventerà temporaneamente la sua insegnante, mentre la giovanissima Boschi sembrerà in generale stare meglio. Merito probabilmente del rientro a Napoli della sua mamma, ma proprio questo sarà il motivo per cui presto la situazione tornerà a precipitare…

Angela, infatti, farà solo una breve rimpatriata in città e già nella puntata di venerdì 8 aprile la vedremo ripartire (contro il volere di Franco). Vi anticipiamo che anche questa nuova partenza non è definitiva e presto rivedremo nuovamente la Poggi, ma intanto Bianca ricomincerà a stare male ricadendo in brevissimo tempo nel vortice delle sfide on line. E per lei ci sarà una nuova missione da compiere: verrà scoperta prima o poi?