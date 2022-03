Una vita, anticipazioni 10 e 11 marzo 2022: Anabel coglie in flagrante Soledad!

Anticipazioni puntata 1343 di Una vita di giovedì 10 e venerdì 11 marzo 2022

Ignacio fa visita a Bellita, che non aveva mai conosciuto il nipote. La donna, così come Alodia, è molto affascinata dal ragazzo, che è lì per frequentare Medicina all’università.

Marcos si chiude nel suo dolore dopo aver capito che Felicia è morta avvelenata, ma Soledad si rende conto che qualcosa non va: la donna, una volta sola in casa, cerca il referto che Marcos ha letto ma viene beccata da Anabel.

Antonito viene scelto per una missione diplomatica nel protettorato del Marocco, ma Lolita non è d’accordo.

L’infuso di erbe che Servante ha consigliato a Jacinto per calmare i “bollenti spiriti” finisce per far addormentare ovunque il simpatico portinaio…

Sabina, Miguel e tutti i clienti appaiono entusiasti di Daniela, la nuova cameriera.

Liberto accusa Genoveva di fronte a tutti di avere sottratto la lettera di Felipe.