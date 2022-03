Una vita, anticipazioni 26 marzo: Marcos cambia le serrature di casa!

Anticipazioni puntata 1352-53 di Una vita di sabato 26 marzo 2022

Anabel esce di casa nonostante sia in punizione e Soledad teme di essere lei ad andarci di mezzo; in seguito Alodia fa alla cameriera qualche domanda sul suo presunto pretendente e lei le parla di una vecchia fiamma di nome Fausto; in realtà c’è davvero una persona che le ha inviato un messaggio, con toni per niente affettuosi.

Al ristorante giunge un nuovo cliente italiano, ma è un uomo che Daniela già conosce e non si capisce bene il perché. Indalecia e Benigna se ne vanno da Acacias dopo aver capito che Jacinto sarà per sempre fedele a Marcelina. Lolita spiega a Ramon che sta trascurando Carmen e gli consiglia di rimediare. Ignacio dice a Bellita che trascorrerà l’intera notte a studiare con i colleghi dell’università, ma poi va in una bettola a spendersi tutti i soldi che gli ha dato la zia.

Marcos scopre che Anabel è uscita e decide di cambiare le serrature di casa, in modo che la cosa non si ripeta. Roberto torna ad Acacias e dice a Sabina i motivi del suo ritardo. Fa inoltre la conoscenza di Daniela, che si rivela sveglia e perspicace.

Liberto e Rosina soffrono nel constatare l’entusiasmo di Susana per il cappello che le hanno acquistato facendole pensare che sia un regalo di Armando: a quel punto, decidono di dirle la verità. Ignacio continua le sue sessioni di “studio” notturne senza che la zia Bellita si insospettisca, ma Alodia comincia ad avere dei dubbi.

Genoveva e Felipe si incontrano per strada e lei lo invita a casa per parlare dell’annullamento del loro matrimonio. Marcos chiede ad Aurelio perché mai abbia rivelato ad Anabel le sue responsabilità nella morte di Carlos Armijo.