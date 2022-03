Una vita, anticipazioni 29 e 30 marzo: Natalia sospettata numero uno!

Anticipazioni puntata 1355 di Una vita di martedì 29 e mercoledì 30 marzo 2022

Genoveva vuole che Natalia seduca Felipe e lei accetta.

Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Ignacio e Alodia fanno l’amore, ma poi lui…

Miguel vorrebbe far parte di un sindacato dei lavoratori per fornire assistenza agli operai poveri, ma Felipe gli dice che prima di seguire tale strada deve farsi una posizione.

Ignacio trascorre la notte nel consueto locale notturno, ma stavolta Alodia capisce che il ragazzo ha mentito ancora e gli chiede spiegazioni. Comunque, lui riesce a trarsi d’impaccio un’altra volta.

Ramon desidera riavvicinarsi a Carmen, che però lo informa di essersi trovata un lavoro come parrucchiera a domicilio.

Dopo il colloquio tra Soledad e Mendez, Marcos rivela alla domestica che Felicia è venuta a mancare in seguito ad un avvelenamento e che la sospettata numero uno è Natalia Quesada.

Susana cerca disperatamente Armando e per trovarlo va in giro per l’Europa; lui però arriva a sorpresa a casa di Liberto e Rosina.