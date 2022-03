Una vita, anticipazioni 5 marzo: Miguel e l’avvertimento a Marcos su Aurelio…

Anticipazioni puntata 1340 di Una vita di sabato 5 marzo 2022

Jacinto, vista la prolungata assenza di Marcelina, si sente in qualche modo attratto da Indalecia e, dopo aver sognato di baciarla, si sente in colpa e si comporta stranamente, lasciando turbata sia Casilda e sia la stessa Indalecia…

Bellita decide di accettare le scuse di Jaime Huertas, ma ripete che non è intenzionata a svelare nessun particolare scabroso della sua vita privata; l’uomo però le segnala la possibilità di “conseguenze gravi” e infatti, neanche a dirlo, l’editore raddoppia l’offerta economica per la biografia aggiungendo però che, in caso di inadempimento contrattuale, querelerà la Del Campo e pretenderà i danni.

Miguel, dopo aver accettato di continuare a rappresentare Camino nel contenzioso relativo all’eredità di Ildefonso, avvisa Marcos che Aurelio ha puntato Anabel.

Aurelio chiede a Genoveva di investire nella sua impresa.