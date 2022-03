Una vita, anticipazioni 8 e 9 marzo: arriva Ignacio… e Bellita sviene!

Anticipazioni puntata 1342 di Una vita di martedì 8 e 9 marzo 2022

Quando Anabel arriva, Soledad fa finta di avere problemi respiratori per nasconderle la storia con Marcos.

Sabina intende assumere una giovane cameriera italiana, il cui scopo sarà anche quello di aiutare Miguel a superare il dolore per la chiusura del rapporto con Anabel. Il nome della cameriera è Daniela e subito sembra nascere un buon feeling tra la nuova arrivata e Miguel.

Il ristorante Nuovo Secolo riapre, ma Roberto non può partecipare all’inaugurazione in quanto trattenuto fuori Acacias da imprecisate faccende.

Dopo essersi messa d’accordo con Aurelio, Genoveva si propone a Marcos in qualità di socia in affari. L’uomo chiede un po’ di tempo per pensarci su.

Giunge nel quartiere un ragazzo di nome Ignacio, che dice di essere il nipote di Bellita. Quest’ultima ne resta sconvolta e sviene!

Marcos riceve l’esito dell’autopsia di Felicia, scoprendo con grande turbamento che la moglie è morta per avvelenamento…