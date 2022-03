Una vita, anticipazioni dal 14 al 19 marzo 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 14 a sabato 19 marzo 2022:

Aurelio racconta a Genoveva che Marcos, in passato, era un mercenario di Don Salustiano e che di certo non vorrà che questi dettagli scabrosi vengano a galla. Si diffonde la notizia che la Spagna sarà neutrale durante la guerra. Marcos e Aurelio ne sono entusiasti perché questo aprirà le porte a parecchi affari. Alodia e Casilda restano sorprese vedendo che Soledad si è comprata dei vestiti nuovi, che sembrano anche molto costosi.

Soledad racconta alle colleghe di aver vinto alla lotteria. Antonito parte in aereo per la sua missione diplomatica in Marocco. Fabiana è preoccupata notando della complicità fra Jacinto e Indalecia. Aurelio decide di portare avanti la sua strategia per sedurre Anabel con l’aiuto di Natalia; con una scusa, i Quesada attirano la Bacigalupe in un luogo isolato.

Una vita, trame prossima settimana: Anabel fortemente delusa

Anabel si lamenta per l’imboscata che le hanno teso Aurelio e Natalia, ma alla fine non se ne va; conoscendo bene i punti deboli della ragazza, Aurelio le offre in dono una cavalla. Josè Miguel dice a Bellita che non si fida di Ignacio, ma, dopo che la moglie gli spiega perché ci tiene ad aiutarlo, cede e lo accetta a casa sua. Indalecia invita Jacinto a pranzo cercando di prenderlo per la gola ma, quando sembra che l’uomo stia per cedere, li sorprende la zia Benigna, tornata di sorpresa ad Acacias.

Lolita si tranquillizza dopo avere ricevuto un telegramma da Antonito, ma poi ascoltando Ramon scopre che la missione per cui è partito è più pericolosa di quanto immaginasse. Sabina riceve un telegramma dalla Svizzera e Daniela, dopo averlo letto di nascosto, fa una chiamata misteriosa. Anabel torna prima del previsto a casa e scopre Soledad tra le braccia di Marcos.

Fabiana, dopo qualche ricerca, scopre che Soledad non ha comprato nessun biglietto della lotteria ed è decisa a smascherarla. Miguel è sospettoso dopo che ha colto Daniela fare una telefonata dal ristorante, ma la ragazza inventa una scusa apparentemente credibile. Benigna si presenta senza preavviso ad Acacias mettendo Jacinto in agitazione; pare che la donna, allertata da alcune voci, voglia sorvegliare il portinaio e Indalecia. Genoveva accetta di mettersi in affari con i Quesada.

Anabel sorprende Marcos e Soledad in focosa intimità ma con il padre fa finta di niente, anche se la delusione la rattrista molto e Aurelio non perde occasione per confortarla e avvicinarsi sempre di più a lei; Natalia intanto, su ordine del fratello, sta per rivelare all’amica alcune scomode verità su Marcos, ma le due vengono interrotte da Miguel, che desidera parlare in privato con Anabel.