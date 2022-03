Una vita, anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile 2022:

Indalecia e Benigna lasciano Acacias dopo aver scoperto che Jacinto sarà sempre fedele a Marcelina. Lolita fa notare a Ramon che sta trascurando Carmen e gli intima di porre rimedio alla situazione. Ignacio dice a Bellita che passerà tutta la notte a studiare con i colleghi dell’università, ma poi va in una bettola a sperperare i soldi che gli ha dato la zia.

Marcos scopre la fuga di Anabel e decide di cambiare le serrature di casa per evitare che la cosa si ripeta. Roberto fa ritorno ad Acacias e spiega alla moglie Sabina le ragioni del suo ritardo. Fa inoltre la conoscenza di Daniela, la nuova cameriera di origini italiane, che si rivela molto sveglia e perspicace. Liberto e Rosina soffrono nel vedere l’entusiasmo di Susana per il cappello che le hanno comperato facendole credere che sia un regalo di Armando e decidono di dirle la verità. Ignacio prosegue le sue sessioni di “studio” notturne, senza destare i sospetti della zia Bellita, ma Alodia inizia ad avere dei dubbi. Genoveva e Felipe si incontrano in strada e la donna lo invita a casa per parlare dell’annullamento del loro matrimonio. Marcos affronta Aurelio e gli domanda perché mai abbia rivelato ad Anabel le sue responsabilità nella morte di Carlos Armijo.

Una vita, trame prossima settimana: Natalia cerca di sedurre Felipe ma…

Marcos e Aurelio discutono animatamente e Quesada non esita a impugnare una pistola minacciando Bacigalupe. Daniela si mostra molto interessata a Roberto, dopo il suo ritorno dal viaggio. Gli Olmedo sono molto soddisfatti della nuova cameriera. Ignacio torna a casa dopo una notte brava con gli amici.

Lolita cerca di calmare Carmen, che è sempre più convinta che Ramon la ignori. Palacios le compra un regalo, ma non riesce a consegnarglielo. Anabel è chiusa in camera sua in castigo, ma Aurelio riesce a farle arrivare un affettuoso biglietto grazie a Soledad. Genoveva e Felipe si confrontano sulla questione dell’annullamento del matrimonio, sul quale sembrano d’accordo.

Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe e la ragazza accetta. Miguel accarezza l’idea di entrare in un sindacato dei lavoratori per dare assistenza pro bono agli operai indigenti, ma Felipe gli consiglia di farsi prima una posizione. Ignacio passa la notte nel solito locale notturno; Alodia si accorge che il giovane ha mentito ancora e gli chiede conto, ma lui riesce ad abbindolarla un’altra volta.

Ramon cerca un riavvicinamento con Carmen, ma la donna non è soddisfatta e lo informa che si è trovata un’occupazione come parrucchiera a domicilio. Dopo il colloquio di Soledad con Mendez, Marcos confida alla domestica che Felicia è morta per avvelenamento e che la sospettata è Natalia. Susana parte per il suo pericoloso viaggio in giro per l’Europa in cerca di Armando, ma intanto lui si presenta a sorpresa a casa di Liberto e Rosina.

Natalia, in combutta con Genoveva, cerca di sedurre Felipe, ma l’uomo sospetta che dietro le moine della giovane ci sia la moglie. Armando torna ad Acacias ma Susana è appena partita per Vienna; senza perdere un istante, decide di raggiungere la sua sposa. Susana però, a metà cammino, riceve un telegramma di Armando e torna ad Acacias, per poi partire nuovamente in un continuo vai e vieni.

Fabiana e Casilda avvertono Alodia di non illudersi perché Ignacio non è il giovane di cui innamorarsi, ma Alodia lo difende e finisce per accettare un suo invito. Soledad informa Anabel che la sosterrà nella sua storia d’amore con Aurelio; la ragazza la prende in parola e ruba le chiavi di casa per scappare e raggiungere il suo amato. Carmen si confida con Lolita sulla natura del suo dissidio con Ramon. Daniela viene aggredita di notte da alcuni ubriachi.

Due uomini ubriachi aggrediscono Daniela, ma Roberto interviene e li caccia, con grande sorpresa della ragazza. Finalmente Susana e Armando riescono a riabbracciarsi e lui le propone di risposarsi a New York. Dopo un’iniziale titubanza, Susana accetta e i due partono il pomeriggio stesso. Soledad copre la fuga di Anabel e convince Marcos a toglierle il castigo. Anabel ne approfitta subito per uscire di casa e vedere Aurelio, al quale dichiara il suo amore.