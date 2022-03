Volevo fare la rockstar 2, trama della seconda puntata

Prosegue su Rai 2 la seconda stagione della fiction Volevo fare la rockstar. Ecco anticipazioni e trama della seconda puntata (divisa in due episodi), in onda mercoledì 30 marzo 2022 in prime time.

Nel corso dei preparativi di una festa a sorpresa, Olivia e Francesco ritrovano la complicità di un tempo.

Olivia spera in un ritorno di fiamma con Francesco, che però alla festa si presenta insieme a Silvia.

Antonio si riavvicina ad Eros, in crisi con Fabio.