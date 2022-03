Volevo fare la rockstar 2: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 2

Volevo fare la rockstar 2, seconda stagione della fiction Rai con Valentina Bellè

Da mercoledì 23 marzo in prima serata su Rai 2, arriva la seconda stagione di Volevo fare la rockstar, il family dramedy ispirato al blog omonimo di Valeria Santandrea che racconta le caotiche vicissitudini di Olivia Mazzuccato (Valentina Bellè), giovane madre single di due gemelle molto vivaci. Quattro nuove puntate dirette ancora da Matteo Oleotto, co-prodotte da Rai Fiction e Pepito Produzioni. A seguire tutte le news sul nuovo attesissimo capitolo.

Dopo il lieto fine della prima stagione, a Caselonghe – il fittizio borgo del Friuli Venezia Giulia dove vive la famiglia Mazzuccato – le cose non sembrano andare per il verso giusto. La vita di Olivia è sempre più ingarbugliata, soprattutto adesso che le due Brulle, ovvero le gemelle Emma e Viola, sono delle frizzanti adolescenti che le danno un bel da fare. Olivia, mentre continua a destreggiarsi nei suoi mille lavori, deve anche occuparsi di Nice, la nonna paterna delle ragazze, la quale è intenzionata a trasformare le sue nipoti in due membri effettivi della famiglia Erti-Zignoni.

Fiction Volevo fare la rockstar 2, la trama

Intenzionata a farsi rispettare, la protagonista si iscrive alla scuola serale dove incontra la professoressa Silvia, la quale ha una relazione proprio con Francesco, l’uomo di cui è innamorata. Anche se Olivia la vede come una nemica da sconfiggere, a poco a poco la sua “rivale” diventa per lei un’ottima mentore. Intanto suo fratello Eros (che nel finale della scorsa stagione è riuscito a fare coming out), dopo la storia vissuta con il carabiniere Antonio (Fabrizio Morganti) incontra Fabio, un artista che gli farà battere il cuore.

Oltre a Valentina Bellè, il cast della prima stagione è stato completamente confermato, dunque ritroveremo Giuseppe Battiston (Francesco), Angela Finocchiaro (Nice, la nonna paterna), Emanuela Grimalda (Nadia, madre di Olivia), Riccardo Maria Manera (Eros, fratello di Olivia), Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner (le gemelle Emma e Viola), Anna Ferzetti (professoressa di Olivia e nuova fidanzata di Francesco), Sara Lazzaro (Daniela, migliore amica di Olivia) e Francesco Di Raimondo (Fabio, nuovo interesse amoroso di Eros).

La sceneggiatura della seconda stagione è stata scritta da Alessandro Sermoneta, Giacomo Bisanti, Matteo Visconti e Claudia De Angelis, con la consulenza di Valentina Santandrea (l’ideatrice del blog che ha ispirato la serie).

Dopo la buona accoglienza ricevuta con la prima stagione, anche Volevo fare la rockstar 2 sembra avere tutte le carte in regola per non deludere le aspettative dei fan che, nell’autunno 2019, hanno conosciuto e amato le bizzarre vicende di Olivia, una giovane madre single che si chiede se – avendo bruciando le tappe – si sia persa qualcosa nella sua vita!