Beautiful, anticipazioni 1° maggio: Katie ha un’idea e ne parla alle sorelle

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 1° maggio 2022

Carter (Lawrence Saint-Victor) confida le proprie pene d’amore a Ridge (Thorsten Kaye).

Paris (Diamond White) incoraggia Zoe (Kiara Barnes) a non darsi per vinta e lottare per il perdono dell’avvocato.

Dopo essersi assicurata che Brooke (Katherine Kelly Lang) non si sia sentita obbligata ad accogliere Flo (Katrina Bowden), Katie (Heather Tom) anticipa alle sorelle un’idea per trasformare in fatti le loro parole di perdono.