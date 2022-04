Beautiful, anticipazioni 12 aprile: per Ridge, il problema è Liam!

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 12 aprile 2022

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sono d’accordo sul non permettere che i nuovi problemi tra le loro figlie provochino tensioni tra loro.

Ridge, tra l’altro, ritiene che il problema sia di nuovo Liam (Scott Clifton) e il suo costante bisogno di sentirsi amato.

In attesa di notizie sul test di paternità, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn (Tanner Novlan) parlano del passato di lei con Liam: il medico non si sente minacciato, ma vorrebbe che la ragazza si sganciasse per sempre dai bei ricordi con l’ex marito, perché lui può darle un futuro felice.