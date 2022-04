Beautiful, anticipazioni 14 aprile: Brooke ancora non si fida di Thomas

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 14 aprile 2022

Sia Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) che Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sono fiduciosi che il test di paternità indichi il dottore come il padre del bambino della giovane Forrester.

Tra i quattro c’è un chiarimento maturo e sereno: tramite i loro figli resteranno per sempre legati ed è una realtà che devono accettare.

Brooke (Katherine Kelly Lang) sa che Thomas (Matthew Atkinson), questa volta, non ha avuto colpe perché le allucinazioni erano dovute ad un problema di salute. Tuttavia la Logan sembra ancora restia a ridare fiducia al figliastro per quanto successo in passato, prima che il suo comportamento fosse influenzato da un trauma cranico.