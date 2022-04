Beautiful, anticipazioni 17 aprile: Vinny a Thomas, “ora potresti conquistare Hope”

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 17 aprile 2022

Anche a Pasqua, sarà trasmessa una puntata della soap Beautiful, che in questi giorni è caratterizzata dalle conseguenze del test di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

A Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye), si è aggiunta anche Bridget (Ashley Jones), di passaggio in città per una conferenza medica. I tre sono dispiaciuti per i risultati del test di paternità.

Secondo Vinny (Joe LoCicero), Thomas (Matthew Atkinson) dovrebbe vedere tutto questo come l’opportunità che aspettava per conquistare Hope (Annika Noelle).