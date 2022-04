Beautiful, anticipazioni USA: Steffy si risveglierà dal coma?

Il colpo di scena sulla sparatoria che nelle recenti puntate americane di Beautiful ha visto coinvolti Finn e Steffy Finnegan sarebbe solo la prima di una lunga lista di sorprese che la narrazione riserverà ai telespettatori nelle prossime settimane. Questo, almeno, è ciò che ha dichiarato Jacqueline MacInnes Wood, l’interprete di Steffy: l’attrice, in attesa del suo terzo figlio (la cui nascita è prevista a maggio), continuerà a girare sul set fino a quando le sarà possibile, in modo che la sua attuale storyline appassioni il pubblico in attesa dell’inevitabile pausa maternità.

Dopo essere stata coinvolta in una vera e propria esecuzione da parte di Sheila Carter, Steffy è finita in coma, in una situazione tra la vita e la morte. A gestire le sue cure in ospedale è Bridget Forrester, sua “zia-sorellastra”, che si trovava per lavoro proprio a Los Angeles quando la figlia di Ridge è stata portata in emergenza al pronto soccorso. Bridget, almeno per il momento, resterà sulla scena, nell’ambito di un ritorno che dunque appare più esteso rispetto alle numerose (ma poco significative) visite degli ultimi anni. Le anticipazioni segnalano che per Bridget sarà critico riuscire a mantenere la calma nel disperato tentativo di salvare la vita a Steffy. E la situazione potrebbe apparentemente peggiorare…

Anticipazioni americane Beautiful: per Steffy un amore sorprendente

Sull’attuale storyline, Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful, si è così espresso:

Si tratta di un momento veramente tragico per Steffy, che si ritroverà a dover affrontare il lutto per la precoce perdita del marito ma potrà contare sulla sua famiglia, sull’aiuto di Liam Spencer e di Bill Spencer. Sarà un capitolo triste della sua vita, ma quando lo avrà superato, ci sarà della luce e un amore che sarà un po’ sorprendente…

In molti, in realtà, sono già pronti a scommettere che di “sorprendente” ci sarà solo la ripresa del triangolo tra Steffy, Liam e Hope: negli ultimi episodi, infatti, Liam si è precipitato al capezzale di Steffy e le ha ordinato di lottare, non potendo immaginare una vita senza di lei e dichiarandole il suo amore (il tutto accompagnato da un montaggio dei loro momenti più salienti).

Trame americane Beautiful: Steffy, un nuovo capitolo

Insomma, la morte di Finn, ai più, sembra solo l’escamotage per riprendere un discorso che si sperava essere chiuso, se non per sempre, almeno per molto altro tempo ancora. Sebbene Brad Bell non lo abbia confermato, di certo i tre continueranno ad essere legati in questa vicenda:

La saga di Hope, Liam e Steffy va avanti ormai da molto tempo: avevamo due coppie felici, ma ora entreremo in un nuovo capitolo con la morte di Finn. Sarà qualcosa di inaspettato, originale, fresco e nuovo!

Venendo alle più contingenti problematiche di salute di Steffy, la sua morte è fuori discussione e nei prossimi episodi Bridget fornirà ad un triste Liam buone notizie sulle condizioni della ragazza: Steffy si risveglierà? Gli spoiler avvisano che ci sarà uno scioccante risvolto nella guarigione di Steffy! Di cosa si tratterà?

In molti ipotizzano che possa trattarsi di un’amnesia, visto che sarebbe l’unico modo per tenere Sheila Carter ancora in circolazione: far dimenticare a Steffy le circostanze della morte di Finn. Non è escluso, tuttavia, che la perdita di memoria potrebbe, perché no, essere anche più estesa…