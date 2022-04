Anticipazioni puntata Brave and beautiful di lunedì 25 aprile 2022

Tahsin, non sapendo di essere ripreso dalla telecamera che Cesur ha occultato nel suo salotto, ammette di aver messo in scena il suicidio di Hasan Karahasanoglu per salvare Adalet dalla galera. Cesur utilizza il video per ricattarlo e così Tahsin deve cedergli tutte le quote della società.

Suhan decide di dire a Cesur di essere incinta ma, quando apprende quello che ha fatto a suo padre, decide che tra loro è finita; poi, mentre lo affronta infuriata, ha uno svenimento e viene portata in ospedale. Qui, Korhan capisce tramite il medico che la sorella aspetta un bambino e cerca invano di convincerla che Cesur ha il diritto di saperlo.

Sirin entra nella camera di Riza e trova la cartellina con le foto di Suhan. Poco dopo, Riza entra nella dependance e la vede nella sua stanza.

Hulya lascia suo figlio nel giardino dei Korludag con un biglietto.