Grey’s Anatomy 18, trama episodio “Mettimi alle strette”

Mettimi alle strette (Put The Squeeze On Me) è il tredicesimo episodio della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy disponibile su Disney+ da mercoledì 20 aprile. Una puntata nella quale vedremo Miranda Bailey e Richard Webber intenti a vivere una crisi personale, mentre Meredih Grey si trova di fronte a una scelta molto importante che potrebbe portarla lontana da Seattle. Di seguito le anticipazioni della nuova puntata.

I medici del Grey Sloan si precipitano in soccorso di Ivan, un insegnate di scuola elementare che si trova bloccato sul sedile posteriore di un SUV da Gigi, il suo pitone birmano che gli sta mordendo il braccio e stringendo il petto. Grazie all’intervento di Winston e Miranda, l’uomo viene tratto in salvo ma ad ogni modo i medici devono diagnosticare quali possano essere le ferite; Richard ordina a uno specializzando di inserire un tubo toracico, ma la Bailey non è d’accordo e sostiene che il paziente ha bisogno di una TAC. Ed è un bene che abbia insistito, perché la TAC rivela che c’è di mezzo un’ernia al torace: l’uomo deve essere portato d’urgenza in sala operatoria.

Nel frattempo, Richard torna a casa e confida a sua moglie Catherine che inizia a dubitare delle sue capacità di chirurgo. Oltre alla scelta errata fatta con il paziente Ivan, anche il suo metodo Webber potrebbe aver rovinato per sempre la carriera al giovane Levi.

Miranda – tornata a casa – chiede a Ben se tra di loro vada tutto bene. Dopotutto, Wright l’ha baciata e Ingrid (la donna che Ben ha salvato nello spin off Station 19) ha avuto una cotta per suo marito.

Dopo un’accesa discussione, Teddy e Owen finalmente si riconciliano, mentre tra Amelia e Link la situazione diventa sempre difficile. La Shepherd (molto vicina al dottor Kay) vorrebbe un rapporto amichevole con il suo ex compagno, ma lui (ancora innamorato) non riesce a vederla come una semplice amica/collega. Ma le brutte sorprese per Link non sono finite, infatti l’uomo si imbatte in Jo mentre quest’ultima è in compagnia di Todd (Skylar Astin), l’affascinante fratello di una paziente (ricordiamo che tra Link e Jo qualche puntata fa c’è stata una tenera notte di passione). E dalle anticipazioni risulta che il suddetto personaggio sia destinato a ripresentarsi in Grey’s Anatomy nel corso di questa stagione. Che sia l’inizio di un nuovo amore per l’ex moglie di Alex Karev?

In Minnesota, David ottiene ottimi risultati con il trattamento sperimentale per il Parkinson; il dottor Hamilton decide così di premiare l’ottimo lavoro di Meredith nominandola direttrice del Grey Center e capo di chirurgia generale. Una decisione che spiazza molto la protagonista, la quale si trova improvvisamente di fronte a un’importante scelta che potrebbe cambiare tutta la sua vita.