Il paradiso delle signore 6, anticipazioni dal 18 al 22 aprile 2022

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 18 a venerdì 22 aprile 2022

Vittorio informa la grande famiglia Paradiso di aver chiamato un luminare per curare Beatrice, la quale è ancora in coma. Ferdinando si dichiara a Ludovica mentre lei continua ad avere fraintendimenti con Marcello. Flora immagina chissà quali sviluppi nella sua storia con Umberto, ma lui vuole dimostrare ad Adelaide che ci tiene a lei. Dante affronta Vittorio rivendicando il diritto di stare vicino a Beatrice perché la ama, ma Conti non gli crede e lo accusa di aver usato la cognata per i suoi scopi.

Stefania riceve un biglietto da Marco in cui le scrive che la aspetterà in piazza tutte le sere alle sette e intanto Gemma continua a essere sicura di poterlo riconquistare. Adelaide mette Umberto di fronte a un aut aut e lui si allontana da Flora. Ludovica vuole accompagnare la madre in America, ma per Flavia e Fiorenza questo è un grosso problema. Mentre Beatrice giace ancora incosciente nel letto d’ospedale, Vittorio non può fare altro che cedere il marchio “Paradiso delle signore” a Dante, ma detta le sue condizioni.