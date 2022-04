Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Marcello Barbieri pensa di essere stato sconfitto

Aria di sconfitta a Il paradiso delle signore. Infatti, durante le prossime settimane (le ultime della stagione 6), un piano furbo e ben congegnato rischierà di travolgere per sempre uno degli amori più seguiti della fiction daily di Rai 1.

Come è ormai noto, Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) è alle prese con giganteschi problemi economici: il marito Jean Paul l’ha lasciata e dunque il “rubinetto finanziario” a cui lei attingeva ha smesso di funzionare. Come risolvere la situazione? Il problema di Flavia è l'”inutile” relazione di sua figlia con il barista spiantato, dunque la donna deve assolutamente indirizzare Ludovica (Giulia Arena) verso il ben più danaroso Ferdinando di Torrebruna (Flavio Fulco).

Spoiler Il paradiso delle signore 6: la falsa malattia di Flavia Brancia

Per fare ciò, la signora sta per inventarsi una falsa malattia grave, con l’intento di soggiogare la consanguinea portandola sempre più lontano da Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Nello specifico, Flavia inizierà parlando a Ludovica del suo “male” e chiedendole di non condividere con nessuno tale notizia.

In realtà la ragazza non riuscirà a tenere la cosa per sé e spiffererà tutto a Marcello, il quale si dispererà all’idea di non avere abbastanza soldi per aiutare la sua amata in una situazione del genere. Intanto, della “malattia” verrà a sapere anche Torrebruna, il quale, non avendo problemi economici, farà capire di essere disposto ad accollarsi le spese per curare Flavia.

Non ci vorrà molto affinché Marcello scopra il bel gesto di Ferdinando, cosa che più che mai lo farà sentire sconfitto e vicino a perdere per sempre Ludovica. Ma le cose andranno davvero così? Flavia – che in tutto questo viene aiutata (neanche a dirlo) dalla perfida Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) – riuscirà a reggere la messinscena fino alla fine senza che la verità venga a galla?