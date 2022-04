Sei sorelle slitta al 30 maggio, Il paradiso delle signore continua con le repliche della prima stagione con Giuseppe Zeno

Il paradiso delle signore: la prima stagione con Giuseppe Zeno torna dal 2 maggio

Vi diamo conto di un’importante novità di palinsesto che caratterizzerà il daytime di maggio di Rai 1 e che provoca una variazione rispetto a una notizia che si era diffusa nei mesi scorsi. La news riguarda la telenovela spagnola Sei sorelle, che doveva partire sull’ammiraglia Rai il prossimo 2 maggio (andando a sostituire per l’estate Il paradiso delle signore, la cui sesta stagione si conclude il 29 aprile).

Non sarà così, invece, perché la messa in onda di Sei sorelle slitterà di qualche settimana e inizierà lunedì 30 maggio. Vi ricordiamo che nel cast della nuova soap c’è anche l’attore Alex Gadea, molto conosciuto in Italia per aver interpretato Tristan ne Il segreto.

Sei sorelle: la soap spagnola slitta di qualche settimana

In attesa di Sei Sorelle, Rai 1 ha deciso di riprogrammare (dal lunedì al venerdì sempre alle 15,55) la primissima stagione de Il paradiso delle signore, quella – per intenderci – andata in onda da fine 2015 e che vedeva protagonisti Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi.

Per chi non ha mai visto il ciclo iniziale del Paradiso (che peraltro all’epoca andava in onda in prima serata con cadenza settimanale), sarà una piacevole “primizia” che magari aiuterà anche a capire alcuni passaggi narrativi più volte tirati in ballo nella versione del pomeriggio.

Degli interpreti attuali ritroveremo solo Alessandro Tersigni (Vittorio), Filippo Scarafia (Roberto) e Giulia Vecchio (Anna), ma rivedremo anche Alice Torriani, che con il ruolo di Andreina aveva poi fatto parte anche della terza annata (la prima in formato daily) per poi uscire definitivamente di scena.