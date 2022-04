Sissi 2: iniziate le riprese della seconda stagione. Quando esce, trama, anticipazioni | Fiction

SISSI fiction: anticipazioni seconda stagione della serie tv

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Sissi, la serie evento tedesca che, in chiave moderna e anticonformista, racconta la storia di vita dell’imperatrice più amata d’Europa. Dominique Devenport e Jannik Schümann sono dunque tornati nei ruoli di Sissi e Franz, così come Désirée Nosbusch (la quale riprende il ruolo dell’arciduchessa Sophie, madre di Franz); nel cast torna anche l’italiano Giovanni Funiati nel ruolo del conte Gyula Andrássy, il quale diventerà una seria minaccia per l’amore degli imperatori d’Austria.

Nel secondo capitolo, Sissi – oltre ad occuparsi di Marie (Romy Schroeder), la figlia della sua ex cameriera Fanny, impiccata per tradimento nella prima stagione – darà alla luce anche l’erede al trono, ma quello che dovrebbe essere un lieto evento sarà l’inizio di numerose controversie con Franz.

Trama Sissi 2, quando in onda

La giovane Elisabetta, sebbene abbia sposato l’uomo che ama, non sembra insomma destinata alla felicità. Cresciuta spensierata e libera tra le colline bavaresi, non riesce a sottomettersi alla rigida etichetta di corte. Nonostante la sua sofferenza, quando il primo ministro prussiano Otto von Bismarck (la new entry Bernd Hölscher) minaccia di portare l’Austria in una nuova guerra, l’imperatrice sarà vicina a marito e al suo amato popolo.

E quando per una missione politica deve recarsi in Ungheria, l’ex Duchessa di Baviera viene catapultata nelle distese selvagge della Puszta, dove assapora la vita semplice del popolo ma soprattutto passa molto tempo con il controverso Conte Andrassy. Divisa tra suo marito e Gyula, Sissi alla fine dovrà prendere una decisione molto difficile…

Nel cast, oltre agli attori protagonisti su menzionati, torneranno anche Tanja Schleiff (contessa Esterhazy), David Korbmann (conte Grünne), Julia Stemberger (madre di Sissi, duchessa Ludovica in Baviera), Pauline Rénevier (duchessa Elena “Nene” di Baviera, sorella di Sissi) e Marcus Grüsser (il padre di Sissi, duca Max in Baviera). Tra i nuovi attori, invece, da segnalare Amanda Da Gloria, che interpreta la contessa Emanuelle Andrássy, sorella del conte Andrássy.

Le riprese si stanno svolgendo negli Stati baltici (tra Lettonia, Lituania e Polonia) e andranno avanti fino al prossimo agosto. La messa in onda di Sissi, in onda con successo in oltre cento Paesi nel mondo (tra cui Italia, Francia, Spagna, Sud America e Canada), è prevista per fine anno, esattamente un anno dopo il finale della prima fortunata stagione.