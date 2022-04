Tempesta d’amore, anticipazioni dall’1 al 7 maggio 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 1° a sabato 7 maggio 2022

Ariane paga la cauzione per Erik, che può dunque tornare al Fürstenhof tra l’incredulità dei presenti. L’uomo cerca di scoprire dove il fratello abbia trovato le prove che gli hanno promesso di incastrarlo, ma Florian non si lascia sfuggire nulla. Poco dopo, però, Erik assiste ad un incontro rivelatore tra Ariane e Selina…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: per Rosalie, due nuove sfide professionali

Messa alle strette da Hannes, Maja ammette di provare ancora qualcosa per Florian, ma ribadisce che la sua storia con quest’ultimo appartiene ormai al passato e di volere una vita al fianco del fidanzato. Quest’ultimo si sente rincuorato dalla risposta, ma decide comunque di rimandare la sua proposta di matrimonio.

Werner non sa cosa fare di fronte all’esorbitante richiesta di Ilona: 100.000 euro in cambio dell’inserimento del Fürstenhof nella lista dei migliori hotel tedeschi. L’anziano albergatore decide dunque di parlarne con Robert, che inizia ad indagare facendo una scoperta inaspettata…

Hildegard inizia a preoccuparsi per Alfons, da cui non ha più avuto notizie da quando è ripartito da Roma (dove aveva accompagnato Benni in moto) alla volta di Bichlheim. I timori della donna diventano realtà quando, poco dopo, arriva una drammatica chiamata dall’Italia…

Erik non riesce a credere che Ariane lo abbia “sacrificato” in nome della sua vecchia amicizia con Selina. E così, nonostante i tentativi della donna di giustificarsi, tronca la sua relazione con lei. Per Vogt, però, i problemi sono solo all’inizio…

Cornelius non riesce a sopportare la costante vista di Erik e Selina e decide dunque di trasferirsi in Inghilterra. Maja è così costretta a congedarsi dall’amato genitore: lo rivedrà?

Robert dice chiaramente ad Erik che per lui non c’è più posto al Fürstenhof e così Vogt è costretto a fare le valigie, ritrovandosi senza un tetto. A quel punto Florian non può fare a meno di avere pietà per il fratello…

Michael è molto preoccupato per la decisione di Rosalie di iscriversi ad un costosissimo seminario sulla vendita di assicurazioni, ma la donna riesce non solo a calmarlo, bensì anche a vendergli una polizza assicurativa! Il rapido successo della donna, però, finisce per suscitare invidia…

Nel tentativo di distrarre Maja, Hannes organizza un’escursione in montagna. Mentre i due stanno esplorando una grotta, però, la terra inizia a tremare…

Hildegard scopre con sollievo che l’incidente di Alfons non ha avuto gravi conseguenze. Peccato solo – a differenza di quanto sperato dalla moglie – l’anziano concierge non abbia nessuna intenzione di rinunciare alla sua amata moto! Come la prenderà Hildegard?

André si fa iscrivere da Rosalie al corso di formazione per venditori di assicurazioni. Ben presto, però, la Engel se ne pente: l’amico inizia infatti a farle una spietata concorrenza!

Ariane riesce a rintracciare la vecchia assistente di Cornelius in Argentina e a ritrovare il denaro della truffa, aiutando così Erik ad alleggerire la propria posizione. Benché grato alla Kalenberg per il suo aiuto, Vogt mantiene comunque le distanze da lei. Tra loro sarà davvero finita?