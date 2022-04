Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: matrimonio in arrivo per MAJA e HANNES?

Si dice che il primo amore non si scorda mai… e Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) ne è la prova vivente! Ad anni di distanza dalla loro separazione, il giovane uomo non ha infatti mai smesso di amare Maja von Thalheim (Christina Arends), tanto che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore sarà pronto a fare il grande passo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes vuole partire insieme a Maja

Sono passati ormai parecchi anni da quando Maja e Hannes si conobbero, si innamorarono… e poi si lasciarono! Come sappiamo, il nonno della von Thalheim costrinse infatti il giovane Fröhlich a sparire nel nulla senza nemmeno salutare la fidanzatina, spezzandole il cuore.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando la verità è finalmente venuta fuori, i due innamorati hanno recuperato il tempo perduto bruciando le tappe. Hannes ha infatti fin da subito messo in chiaro di avere attraversato mezzo mondo con il solo scopo di riconquistare la “sua” Maja. E non si può certo dire che abbia perso tempo…

A pochi giorni dal suo arrivo al Fürstenhof, infatti, il ragazzo non solo è riuscito a tornare insieme alla sua ex, ma ha pure proposto a quest’ultima di partire insieme per gli Stati Uniti, dove Fröhlich ha un ranch. E non è finita qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes vuole fare una proposta di matrimonio a Maja

Con il passare del tempo, infatti, Hannes capirà non solo di amare Maja con tutto il suo cuore, ma anche di voler trascorrere insieme a lei il resto della vita. Il risultato? Determinato a non perdere ulteriore tempo, l’uomo si preparerà a fare alla sua amata una proposta di matrimonio!

Ovviamente la diretta interessata non avrà idea delle intenzioni del fidanzato, anche perché le drammatiche vicende del padre la assorbiranno completamente. Sarà invece Selina (Katja Rosin) a scoprire casualmente cos’ha in mente Hannes, rimanendone ovviamente stupita. Desiderosa di vedere Maja felice, la donna farà notare allo stesso Hannes che lui e la ragazza stanno insieme da poco, senza contare che quest’ultima è uscita da poco da una relazione importante con Florian (Arne Löber)!

Ebbene, Hannes non sembrerà affatto turbato dagli avvertimenti di Selina e, anzi, si dirà assolutamente certo del fatto che lui e Maja siano fatti l’uno per l’altra. Poco dopo, però, il ragazzo assisterà ad una scena che distruggerà ogni sua certezza…