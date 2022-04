Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: paura per ROSALIE

Uno dei capitoli più dolorosi della vita di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) sta per essere riaperto. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il medico rivivrà infatti l’incubo della dipendenza da farmaci attraverso la donna che ama: Rosalie Engel (Natalie Alison). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael supera la dipendenza da farmaci

Nel corso della sua vita Michael ha affrontato delle prove durissime. La più difficile e drammatica è stata però forse la sua lunga dipendenza dai farmaci. Una malattia che lo ha portato molto vicino a perdere tutto: lavoro e affetti.

Convinto di essere responsabile della morte della dolce e giovanissima Romy (Désirée von Delft), mesi fa il medico iniziò infatti a fare un uso sempre più smisurato di tranquillanti, seguiti da stimolanti. Un cocktail micidiale che portò l’uomo sull’orlo del tracollo.

Ormai completamente fuori controllo, Michael arrivò molto vicino a perdere sia la moglie Natascha (Melanie Wiegmann) – ormai esasperata dalla situazione – sia il lavoro. Proprio quando nulla sembrava più poterlo salvare dal baratro, però, il medico trovò miracolosamente la forza di reagire. Ora, però, l’incubo si ripresenterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Rosalie sotto stress

Come sappiamo, il matrimonio di Michael con Natascha è ormai finito da tempo e l’uomo ha da qualche mese ritrovato l’amore al fianco di Rosalie, suo vecchio amore con cui la fiamma non si era mai del tutto spenta.

Dopo aver provato le professioni più disparate, la Engel si è recentemente buttata in una nuova avventura: la politica! Eletta a sorpresa come consigliere locale, la donna sta infatti ormai da mesi difendendo gli interessi della popolazione della zona. Un ruolo di responsabilità che si sta rivelando più stressante del previsto.

Divisa tra gli impegni istituzionali ed il faticoso lavoro al Cafè Liebling, Rosalie sta infatti ormai da tempo facendo ritmi insostenibili da chiunque, alternando notti passate a lavorare a momenti di stanchezza improvvisi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael teme che Rosalie diventi dipendente

Il risultato? Nella speranza di trovare un po’ di conforto, la donna chiederà a Michael di prescriverle dei sonniferi, ricevendo però un netto rifiuto. E così, quando il medico lascerà la sua valigetta incustodita, la Engel penserà bene di provare a rubare i medicinali, venendo però sorpresa in flagrante!

Inutile dire che l’accaduto farà suonare i campanelli d’allarme per Michael, che rivedrà nel comportamento della fidanzata se stesso all’epoca della sua dipendenza. Rosalie starà davvero diventando dipendente dai farmaci? Oppure la reazione di Niederbühl si rivelerà ingiustificata?