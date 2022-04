Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ricatto a WERNER

Non c’è nulla che Werner Saalfeld (Dirk Galuba) non farebbe per il suo Fürstenhof. E dunque non c’è da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’anziano albergatore cadrà vittima di un cinico ricatto che farà leva proprio sull’affetto dell’uomo per l’hotel. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ilona arriva al Fürstenhof

Se il Fürstenhof è un albergo rinomato in tutto il mondo, il merito è soprattutto di Werner. Dopo aver sposato Charlotte (Mona Seefried), quest’ultimo ha infatti dedicato tutta la sua vita a rendere l’albergo di famiglia dei Saalfeld in uno degli hotel di lusso più esclusivi d’Europa.

Non c’è dunque da stupirsi se l’anziano albergatore ha un legame profondissimo con la sua “creatura”, a cui continua a dedicarsi senza sosta nonostante l’età non più giovanissima. Una dedizione che è ben nota nel mondo alberghiero…

E così, quando una valutatrice di hotel di nome Ilona Greschel (Jenny Langner) comparirà improvvisamente al Fürstenhof, capirà subito che Werner sarebbe disposto a tutto pur di ottenere una buona recensione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ilona ricatta Werner

Tutto inizierà quando Saalfeld verrà a sapere della presenza della Greschel al Fürstenhof e, ovviamente, istruirà immediatamente il personale affinché tratti la donna con i guanti. Ebbene, lei si accorgerà subito che le è stato riservato un trattamento di favore e chiederà un colloquio alla direzione…

Il risultato? Dopo essersi lamentata di innumerevoli incidenti (dovuti soprattutto alla sbadatezza di Max Richter), Ilona farà a Werner una proposta sconvolgente: è disposta a includere il Fürstenhof nella celebre lista “Top 500” in cambio di una tangente di 100.000 euro!

Inutile dire che l’anziano albergatore resterà a bocca aperta di fronte ad una simile richiesta e chiederà alla Greschel del tempo per allinearsi con gli altri comproprietari. Ciò che il vecchio Saalfeld però ignora è che in realtà Ilona non è chi dice di essere…