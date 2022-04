Anticipazioni Un posto al sole: Virginia e Riccardo, aspro confronto e poi…

Come già anticipato, dall’inizio della prossima settimana Un posto al sole si arricchirà di un nuovo personaggio: si tratta di Stefano Crovi, interpretato dal giovane attore Joseph Altamura. L’arrivo di Stefano a Napoli provocherà diversi scossoni e uno in particolare è destinato probabilmente a lasciare il segno…

Già sappiamo che Riccardo (Mauro Racanati) non sarà affatto felice di rivedere il consanguineo, da lui ritenuto corresponsabile della fine del suo matrimonio con Virginia (Desiree Noferini). Ma proprio con quest’ultima il bel dottore darà vita a un colpo di scena non da poco e potenzialmente in grado di mettere in crisi una volta per tutte il rapporto con Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Un posto al sole spoiler: la decisione tanto attesa da Rossella

Riccardo sarà molto agitato dopo essersi imbattuto nel fratello e neanche la giovane Graziani riuscirà a calmarlo. A quel punto, a prendere in mano la situazione sarà Virginia, che condurrà il marito in sala medici e gli chiederà come mai lui reagisca così se davvero non sente più niente per lei…

Come andrà a finire questo aspro confronto? Semplice: con un intrigante bacio tra Riccardo e Virginia! E a quel punto tutto si complicherà: le anticipazioni indicano che, “messo in allarme da un momento di vicinanza con Virginia, Riccardo prende una decisione a lungo attesa da Rossella“. Ma già da ora appare chiaro che tanto altro dovrà accadere, anche perché, con il fratello Stefano in circolazione, potrebbero esserci diversi sviluppi all’orizzonte…