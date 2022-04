Un posto al sole: arriva l’attore Joseph Altamura

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato che a Un posto al sole sarebbe arrivato il famoso fratello di Riccardo Crovi (Mauro Racanati), quello che insomma viene nominato da mesi per via del suo coinvolgimento nella rottura tra lo stesso Riccardo e la moglie Virginia (Desirée Noferini).

Cominceremo a vedere questo nuovo personaggio già nei primissimi giorni della prossima settimana e piano piano, con lo scorrere delle puntate, il ruolo di Stefano assumerà maggiore importanza nel contesto delle vicende di Upas. Ma chi interpreterà il consanguineo di Riccardo? C’è stata molta curiosità in proposito nei giorni scorsi, quindi è venuto decisamente il momento di parlarne!

Spoiler Un posto al sole: Riccardo reagisce male all’arrivo del fratello Stefano

Iniziamo col dire che Stefano non sarà una meteora “da pochi episodi e via”: al momento quello che si sa è che rimarrà in scena per parecchi mesi. Quanto all’interprete, il “nuovo Crovi” sarà impersonato da Joseph Altamura, giovane attore di cinema, teatro e televisione, che in futuro vedremo anche nella fiction Il patriarca (con Claudio Amendola).

L’arrivo di Stefano ovviamente scombinerà tutti gli equilibri, con Riccardo che darà di matto perché in poco tempo gli saranno piombate a Napoli proprio le due persone che lo avevano indotto ad andarsene da Bolzano. Tuttavia, interessanti colpi di scena sono in arrivo…