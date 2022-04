Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 maggio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 maggio 2022

Chiara è vessata dai giornalisti per la sua deposizione alla polizia. Lara tenta una nuova carta per allearsi con Fabrizio e per tenere separati Ferri e Marina. Per non soccombere alla solitudine di un’altra serata senza Ornella, Raffaele cerca una compagnia inaspettata.

Patendo la distanza da Ornella, Raffaele potrebbe cercare altrove quello che gli manca in famiglia. La rivelazione fatta da Chiara avrà una serie di ripercussioni nei rapporti fra Filippo, Ferri e Marina. Lara, vendicativa, cerca la complicità di Fabrizio, rivelandogli un’importante verità su quello che prova Marina.

Un posto al sole, spoiler: Ferri prende una decisione inaspettata

Colpito dalle aspre critiche di Filippo e Marina per il trattamento riservato a Chiara, Roberto prende una decisione del tutto inaspettata. Non potendo più negare di essere attratto da Elvira, Raffaele si trova a un bivio: correrà il rischio di mettere a repentaglio il matrimonio con Ornella?

Le dimissioni di Roberto Ferri dalle imprese Petrone suscitano reazioni positive in molti, ma ridefiniscono anche il rapporto tra lui, Marina e Lara. Alberto fa una sorpresa a Clara che la lascia senza parola. Accompagnando Cotugno all’ospedale, Guido assiste a un’interazione un po’ troppo confidenziale tra Sarti e un aitante infermiere. Cerruti è stato tradito?

Su consiglio di Nunzio, Rossella cerca di accorciare le distanze con Riccardo, Michele invece comincia a nutrire dei dubbi su di lui. La storia fra Crovi e Virginia arriva a una svolta sorprendente. Ancora una volta Marina oppone resistenza ai suoi sentimenti per Ferri. Mentre Mariella si proietta sulle vacanze con Cerruti e Bruno, Guido fa un’inquietante scoperta sul dottor Sarti.