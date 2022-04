Anticipazioni Un posto al sole: nuovo arrivo in casa Crovi!

Novità in arrivo a Un posto al sole. In questi giorni stiamo rivedendo tanti volti che da un po’ si erano “eclissati” e che molti telespettatori già rimpiangevano (in realtà si tratta di una rotazione a cui ormai i telespettatori di Upas dovrebbero essere abituati), ma tra una decina di giorni irromperà in scena un personaggio totalmente inedito!

Si tratta di qualcuno che, nonostante sia ancora sconosciuto ai nostri occhi, è già stato nominato tante volte nella narrazione e che è destinato a restare per parecchio tempo, sconvolgendo ulteriormente le dinamiche di una storyline già di suo piuttosto tumultuosa.

Spoiler Un posto al sole: Riccardo, qualcosa di imprevisto…

Eh sì: proprio quando sembrerà che la situazione tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) si sia un minimo stabilizzata, giungerà a Napoli il fratello di quest’ultimo. E non sarà un ingresso come tutti gli altri: tra i fratelli Crovi c’è una ruggine davvero notevole, perché Virginia (Desirée Noferini) a suo tempo ha tradito Riccardo proprio con il consanguineo del marito, provocando la sua ira funesta.

Cosa accadrà con l’entrata a Upas dello “scomodo parente”? Di certo tutto si ingarbuglierà ancora di più rispetto alle puntate che stiamo vedendo in questi giorni, anche perché tra neanche troppi episodi accadrà qualcosa di imprevisto che spingerà Riccardo a prendere una decisione…

Tornando al nuovo arrivato, secondo noi vi piacerà! Non possiamo dirvi di più per ora, ma presto il nome dell’attore sarà ufficializzato!