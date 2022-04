Trame Un posto al sole: anticipazioni su Roberto Ferri

In tempi non sospetti vi avevamo anticipato come non fosse il caso di dare troppa importanza al trionfo di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) nei confronti di Chiara Petrone (Alessandra Masi). E infatti, quella del tycoon di Un posto al sole e della sua collaboratrice Lara (Chiara Conti) sarà davvero una “vittoria di Pirro”, con colpi di scena in arrivo nelle puntate in onda la prossima settimana.

Già tra pochi giorni, inizieremo a vedere Chiara intenzionata a chiudere i conti con questa storia, dicendo platealmente la verità: era lei alla guida dell’auto in cui ha trovato la morte suo padre Giancarlo! Nonostante Nunzio (Vladimir Randazzo) non sarà d’accordo con tale idea, la Petrone andrà dritta per la sua strada, con conseguenze facilmente immaginabili…

Un posto al sole, spoiler: Lara cerca l’alleanza di Fabrizio Rosato

Le dichiarazioni rese da Chiara alla polizia avranno un effetto dirompente sulle dinamiche di questa storyline e non per niente le anticipazioni parlano di “una serie di ripercussioni nei rapporti fra Filippo, Ferri e Marina“. Eh sì: evidentemente anche Filippo (Michelangelo Tommaso) resterà turbato apprendendo il ricatto operato da suo padre nei confronti della proprietaria di Radio Golfo 99. E così gli spoiler ribadiscono che, “colpito dalle aspre critiche di Filippo e Marina per il trattamento riservato a Chiara, Roberto prenderà una decisione del tutto inaspettata“.

Insomma, si arriverà a una svolta a sorpresa, che mai si poteva immaginare fino ad ora: Ferri si dimetterà dalle Imprese Petrone! Ciò, però, non piacerà a tutti…

Eh sì: occhio alla Martinelli, che sta assumendo un ruolo sempre più di primo piano all’interno di Upas (pare che sarà così anche in futuro) e che ora, stanca degli attuali andazzi, cercherà di allearsi con Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) con l’intenzione di tenere separati Roberto e Marina. Ci riuscirà?