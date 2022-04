Trame Un posto al sole: anticipazioni su Roberto Ferri, Lara Martinelli e Chiara Petrone

Nelle attuali puntate di Un posto al sole stiamo assistendo all’apparente trionfo di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara Martinelli (Chiara Conti), i quali, tramite un subdolo ricatto, sembra che stiano per riuscire a ottenere la tanto agognata possibilità di vendere l’albergo di Chiara Petrone (Alessandra Masi). Ma siamo davvero all’ultimo atto di questa storyline?

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 20 aprile: Chiara riuscirà a non cedere alle sue fragilità?

In realtà no e il meglio deve ancora venire. Ferri e Lara sono convinti di avercela fatta e ora come ora pare che sia davvero così, ma nel corso dei prossimi giorni interverranno eventi in grado di “guastare la festa” ai due affaristi. Il primo scossone arriverà da un “gesto incontrollato” di Chiara a cui assisteremo tra pochissime puntate, ma sarà la prossima settimana che il terreno inizierà decisamente a franare…

Un posto al sole spoiler: Chiara vuole dire la verità!

L’unica arma che può bloccare i loschi piani di Roberto e della sua collaboratrice è la verità e Chiara… la userà! Le anticipazioni ci dicono che la ragazza – nonostante le perplessità di Nunzio (Vladimir Randazzo) – mediterà seriamente di confessare che era lei alla guida nell’incidente che ha portato alla morte del padre Giancarlo. Ma lo farà davvero?

Vi anticipiamo in anteprima che non solo la Petrone andrà fino in fondo, ma che la sua iniziativa avrà l’effetto di un ciclone! Quello sarà il momento in cui Ferri dovrà prendere una decisione difficile, intanto occhio a Lara che – seccata dagli ultimi accadimenti – potrebbe far rientrare nei giochi qualcuno che al momento sembra esserne uscito…

Insomma, ci sarà da divertirsi e, probabilmente, tutti coloro che in questo periodo non hanno apprezzato la cattiveria di Ferri e della Martinelli avranno a breve le loro soddisfazioni. Siamo quindi in attesa di un ciclo di episodi in cui succederà di tutto, di conseguenza non perdete Upas e continuate a seguirci!