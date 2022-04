Trame Un posto al sole: anticipazioni su Riccardo e Stefano Crovi

È bastata una sola apparizione di Stefano Crovi (Joseph Altamura) per far scatenare sviluppi (quasi) imprevedibili: a Un posto al sole abbiamo da poco assistito alla rabbia di Riccardo (Mauro Racanati), fratello di Stefano, che è esplosa come non mai fino a trascinare Virginia Rinaldi (Desiree Noferini) in un confronto dall’esito molto particolare…

Leggi anche: Un posto al sole, anticipazioni 13 aprile: Riccardo a questo punto prende una decisione!

Il dottore, infatti, se l’è presa con la sua ex per il passato che lo tormenta anche stando a Napoli, ma Virginia non si è persa d’animo e ha provocato un “superbacio” con quello che, nei fatti, è ancora il suo legittimo marito! Come proseguirà la faccenda?

Spoiler Un posto al sole: Riccardo e Stefano, il secondo incontro sarà peggio del primo?

Come sappiamo, Riccardo – evidentemente turbato da quanto accaduto con Virginia – si deciderà finalmente ad accelerare l’allontanamento legale dalla Rinaldi e ciò potrebbe far felice Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma sarà davvero così? Occhio, perché tra neanche troppo tempo la giovane dottoressa Graziani comincerà ad accorgersi di alcune “stranezze” che riguardano Riccardo e Virginia, soprattutto perché sui due medici potrebbe iniziare a circolare un po’ di gossip…

Rossella è dunque destinata a soffrire ancora? Intanto, quel che è certo è che tra i fratelli Crovi non scorre proprio buon sangue: Stefano è apparentemente arrivato in città con il ramoscello d’ulivo, ma il primo incontro ha messo in luce tutto l’astio che ancora c’è tra i consanguinei.

A tal proposito, vi anticipiamo che presto ci sarà una seconda occasione per un confronto tra Riccardo e Stefano, ma – come avrete già capito guardando la foto che apre il post – stavolta andrà ancora peggio! Che ne dite, i riusciranno i nostri “brothers” a tenere le mani a posto? Presto lo capiremo ma, guardando la foto, sembra che la location dello scontro sia ancora l’ospedale: questo particolare produrrà conseguenze? Lo scopriremo quanto prima…