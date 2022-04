Una vita, anticipazioni 2 aprile: Ignacio deve dire la verità

Anticipazioni puntata 1357-58 di Una vita di sabato 2 aprile 2022

Due uomini ubriachi sembrano aggredire Daniela, ma Roberto riesce a cacciarli. Susana e Armando riescono a riabbracciarsi e lui le propone di risposarsi a New York. Dopo qualche dubbio, Susana accetta e i due partono subito. Soledad copre la fuga di Anabel e riesce a convincere Marcos a toglierle il castigo. Ma Anabel ne approfitta immediatamente per uscire di casa e vedere Aurelio, a cui dichiara il suo amore.

Alodia si fa imbrogliare di nuovo da Ignacio, ma Josè Miguel trova tra i libri del giovane un portafiammiferi con il nome del locale che frequenta la sera. Ramon si fa perdonare da Carmen con un anello e una romantica serata in un hotel-ristorante di lusso. A Soledad giunge un pacco misterioso, nel quale trova una bandiera anarchica.

Natalia e Genoveva organizzano una festa per inaugurare la nuova dimora dei fratelli Quesada, intenzionate a far sì che nessun vicino di Acacias vi partecipi. Josè Miguel scopre Ignacio in una bettola intento a giocare a poker; colto sul fatto, il giovane dice allo zio la verità e lo prega di concedergli un’altra chance.

I Palacios apprendono che un diplomatico con le iniziali A.P.R. è morto in un incidente in Africa, dunque si teme per la vita di Antonito. Servante ha un’idea per aiutare Jacinto a riconquistare Marcelina: una serenata come quelle delle bande universitarie. Anabel e Aurelio si giurano amore eterno. Aurelio, però, ha stretto un patto con Soledad per conquistare la ragazza.