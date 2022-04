Una vita, anticipazioni 23 aprile: Soledad minacciata da Fausto

Anticipazioni puntata 1372-73 di Una vita di sabato 23 aprile 2022

Marcos e Aurelio litigano per strada. Soledad chiede ad Anabel di essere paziente con Marcos, ma la ragazza sembra sempre orientata verso Aurelio… che le chiede di sposarlo. Roger comunica a Daniela che sul giornale è uscito un articolo che innervosirà parecchio gli Olmedo perché parla di una coppia di ladri in guanti gialli, affermando che la polizia sta per braccarli.

Soledad viene aggredita da due uomini che le intimano di andare in carcere a trovare Fausto. Alodia dona il fazzoletto ricamato a Ignacio, e Casilda, dopo avere visto la scena, la avvisa insieme a Fabiana sulle reali intenzioni del ragazzo. Mendez vede Ignacio parlare con Florencio e si chiede cosa stiano tramando i due…

Anabel accetta di sposare Aurelio, ma gli chiede tempo per cercare di rimettere a posto le cose tra i loro genitori, promettendo che se fuggirà insieme a lui se non ci riuscirà. Miguel consiglia ai nonni di costituirsi, ma i due vorrebbero piuttosto scappare. Servante convince Liberto a incidere il brano del gruppo di Acacias. Josè Miguel sorprende Bellita e organizza un rinfresco in suo onore al ristorante, per darle coraggio in vista dell’incisione del nuovo disco.

Anabel si scusa con Marcos e gli promette che non interagirà più con i Quesada. Ramon organizza un piano per far abbandonare ad Antoñito le sue posizioni estreme. Soledad va in prigione in visita a Fausto, il quale le dice che la cellula anarchica di cui entrambi facevano parte ha bisogno di lei. L’uomo fa anche capire a Soledad che, se dovesse rifiutarsi di dare il suo aiuto, lei potrebbe morire…